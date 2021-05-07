إحراق المحاصيل وحبس مياه الفرات.. جرائم تركية هدفها تجويع الشعب

إلى جانب حربها العسكرية ضد شعب مناطق شمال وشرق سوريا، تحارب تركيا شعب المنطقة بكافة السبل الممكنة سواء بحبس مياه نهر الفرات أو إحراق المحاصيل الزراعية.

وتستمر دولة الاحتلال التركية بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق شعب مناطق شمال وشرق سوريا وسط صمت دولي وغضب شعبي من تلك السياسة الفاشية.

فقبل يومين شهد أهالي قرية سيلم الواقعة غرب مدينة كوباني، على الحدود التركية محاولة إحراق المحاصيل الزراعية من قبل جنود دولة الاحتلال التركية.

وقال مسلم رمضان من قرية سيلم "قبل يومين أخبر راعي الغنم أهالي القرية أن جنديًّا من الجانب التركي قد أضرم النار في الأراضي المجاورة للحدود، فسارع أهالي القرية إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماده".

وأضاف أن الدولة التركية ترتكب هذه الانتهاكات كل عام، بالتزامن مع موسم الحصاد بهدف تجويع شعب المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال عبدو رمضان من قرية سيلم غرب مدينة كوباني "كنت مع الذين أخمدوا الحريق ذلك اليوم، والغاية منه تجويع الأهالي وتخويفهم".

وتابع قائلًا إن "تركيا تحارب شعب المنطقة بكافة السبل، إذ تقطع مياه نهر الفرات وتحرق المحاصيل الزراعية لضرب أمن المنطقة".

(م ع/ج)

ANHA