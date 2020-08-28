إحداث مكتب لصك عقود الزواج والحياة المشتركة في الشدادي

بعد غياب كامل لدائرة الأحوال المدنية في ناحية الشدادي جنوب الحسكة منذ سيطرة المرتزقة عليها في مطلع العام 2013، لم يتمكن الكثير ممن دخلوا الحياة الزوجية من تثبيت زواجهم والحصول على بطاقات عائلية.

وكثرت في الفترة الأخيرة طلبات مقدمة من الأهالي تخص ضرورة إصدار بطاقات عائلية، وخاصة من قبل الذين لم يحصلوا على استحقاقاتهم من مادة التدفئة وغيرها من الخدمات لعدم امتلاكهم للبطاقة.

وتلبية لطلب الأهالي، افتتح مجلس ناحية الشدادي "مكتب عقود الزواج" يمنح من خلاله المواطن بطاقة سميت بـ "الحياة المشتركة" تخوله للحصول على كافة مستحقاته في قطاعات الإدارة الذاتية.

نائب الرئاسة المشتركة في بلدية الشعب، حسام الطعان، نوه إلى مدى اهتمام الإدارة الذاتية بحصول المواطن على حقوقه ومستحقاته ضمن الأصول، وعليه تم افتتاح مكتب لصك عقود الزواج في بلدية الناحية.

وأضاف الطعان "البطاقة تخول صاحبها الحصول على كافة مستحقاته من مازوت التدفئة والخدمات التي تحتاج لإبرام بطاقة عائلية".

ويشير الطعان، إلى أن مكتبهم يخدم أكثر من 500 قرية تابعة، لافتًا إلى أن الإقبال كبير على المكتب للحصول على بطاقة "الحياة المشتركة".

ويذكر أن مئات الشباب الذين تأهلوا ما بين العام (2013 -2020) لم يستطيعوا تثبيت زواجهم، وبذلك حرموا من حقوقهم المدنية بسبب غياب دائرة تُعنى بالأحوال الشخصية.

(ب د/هـ ن)

ANHA