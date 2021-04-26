إحدى عشرة حالة وفاة و١٥٣ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأتين من قامشلو ورجلين من ديرك وثلاثة رجال من دير الزور وآخر من منبج.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٩٦ ذكور و٥٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة ٤٦ حالة

قامشلو ٢٣ حالة

ديرك ١٤ حالة

الدرباسية ١٢ حالة

كركي لكي ٤ حالات

الرقة ٤١ حالة

دير الزور ٧ حالات

مخيم الهول 2 حالة

الشهباء ٣ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبعة عشرة حالة شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٥٣٢٩حالة منها٥٣٠ حالة، وفاة و١٥٥٥حالة شفاء.

(سـ)