إحدى الشقيقتين المصابتين في بينه: يستهدفوننا بشكل يومي والقذائف تسقط عشوائياً على القرية

تتعرض قرية بينه في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، منذ يوم أمس للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ومساء اليوم، أصيبت الشقيقتان نسرين و ياسمين نضال حسن 19و20 عاماً، جراء سقوط قذيفة على منزلهم.

وتتواجد الشقيقتان في مشفى آفرين في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء بعد أن تم نقلهما إليه للمعالجة.

مراسلنا، التقى مع ياسمين التي أصيبت في منطقة الحوض وقالت عن إصابتها هي وشقيقتها " منذ البارحة وقعت مئات القذائف على القرية ونتيجتها أصبت أنا وشقيقتي".

وتابعت: "يطلقون القذائف بشكل عشوائي على القرية، ولا يكاد يمر يوم لا تشهد فيه القرية قصفاً همجياً من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته".

هذا وتعاني شقيقة ياسمين، نسرين، من إصابة بالغة في الظهر، وحالتها حرجة وتخضع للعلاج والمراقبة من قبل الكادر الطبي في المشفى.

الجدير بالذكر أن قرى ناحية شيراوا تتعرض وبشكل مستمر لقصف همجي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ويسكنها الآلاف من السكان .

(كروب /ٍسـ)

ANHA