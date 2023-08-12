إحباط محاولة هجرة غير شرعية لأكثر من 400 شخص في لبنان

أحبطت السلطات اللبنانية اليوم السبت، محاولة تهريب مهاجرين بصورة غير شرعية عبر سواحل البلاد في عكّار شمالي لبنان، وألقت القبض على أحد المسؤولين عن العملية، حسب ما نقلته شبكة الحرة.

وذكرت الحرة أن القوات البحرية في الجيش اللبناني أحبطت عملية تهريب لأكثر من 400 شخص من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية في عكار، واتخذت التدابير الأمنية بحق المتورطين.

وبالتزامن مع ذلك، أوقفت دورية من مخابرات الجيش، بالتعاون مع القوات البحرية، أحد الرؤوس المدبّرة لهذه العمليات، بعد مداهمة منزله الموجود فيه بقرية الشيخ زناد في عكّار شمالي لبنان، وتمّ تحويله إلى القضاء المختص.

وكانت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، قد أشارت في تقرير لها صدر حزيران الماضي، إلى أن ما يقرب من 3800 شخص لقوا حتفهم على طرق الهجرة داخل ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017، حين تم تسجيل 4255 حالة وفاة.

وتم تسجيل 3789 حالة وفاة، عام 2022، أي بزيادة نسبتها 11 بالمائة عن العام السابق.

(س ع)