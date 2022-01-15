إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في العراق

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن "ثلاث طائرات مسيّرة اقتربت فجر اليوم السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية"، مشيراً الى أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

وفي يوم الخميس الماضي، تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد إلى استهداف بالصواريخ بحسب مصدر أمني عراقي.

(د ع)