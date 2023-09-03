إحباط هجوم لجيش الاحتلال التركي على عين عيسى

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته صباح اليوم، هجوماً برياً على قرية صكيرو الواقعة ضمن مناطق التماس شرقي ناحية عين عيسى وغربي التروازية، على الطريق الدولي الـM4

وإثر الهجوم الذي بدأ في الساعة الـ 06.40 واستمر حتى الساعة الـ 09.00. اندلعت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومرتزقته وقوات مجلس تل أبيض العسكري، على ما افاد به مراسلونا.

وقُتل خلال الاشتباكات مرتزق وأصيب آخر، وأُفشل الهجوم.

وأكد مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا نقاط قوات حكومة دمشق في تلك المنطقة، مما أدى لمقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وأصيب آخر.

وتزامن الهجوم مع هجوم بري مماثل شنه مرتزقة دولة الاحتلال التركي على قرى ناحية تل تمر التباعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.

(أ ب)