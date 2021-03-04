إحباط هجوم إرهابي أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينغراد الروسية

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في بيان لها أنهم ألقوا القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة في مقاطعة كالينينغراد، وأن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضًا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية"، بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات، بالإضافة إلى "مواد مسيئة للسلطات التنفيذية والتشريعية الروسية".

كما صادروا من الرجل "مواد ذات محتوى مسيء فيما يتعلق بالهيئات التنفيذية والتشريعية الروسية"، بالإضافة إلى ذلك، قام بتجنيد أشخاص للمشاركة في الهجمات، بحسب البيان.

(م ش)