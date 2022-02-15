إغلاق تام في شمال وشرق سوريا تمهيداً للانطلاق في مظاهرات منددة بالمؤامرة الدولية

يشهد اليوم الثلاثاء (15 شباط 2022)، أهالي شمال وشرق سوريا، اليوم الأسود، وسط إغلاقهم للأسواق والمحال وإيقاف الحركة بشكل تام داخل المدن، تنديداً بالمؤامرة الدولية، التي طالت القائد عبد الله أوجلان في مثل هذا اليوم قبل 23 عاماً، وتمهيداً للانطلاق في مظاهرات حاشدة منددة بالمؤامرة.

يشار إلى أن القائد أوجلان قد تعرض لمؤامرة دولية بدأت خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 لدى خروجه من سوريا متوجهاً إلى موسكو، وبعد رحلة تنقل بين عدة دول أوروبية وروسيا على مدار 4 أشهر، اعتقل القائد في العاصمة الكينية نيروبي في الـ 15 من شباط عام 1999، ليتم تسليمه إلى تركيا في مؤامرة لا تزال مستمرة حتى اليوم عبر نظام العزلة والتعذيب في إمرالي.

هذا ومن المقرر أن تخرج اليوم، مظاهرات حاشدة في مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، في الذكرى السنوية الـ 23 للمؤامرة، حيث ينظم أهالي شمال وشرق سوريا، كل عام مظاهرات وفعاليات مختلفة منددة بالمؤامرة ومستنكرة لها.

ومن المزمع أن يخرج الأهالي في مدن ونواحي مقاطعتي قامشلو والحسكة، إقليم الفرات، مقاطعة الشهباء وحلب والطبقة في مظاهرات للتنديد بالمؤامرة وتجديد العهد على مواصلة النضال الفعال في كل الساحات في السنة الـ24 للمؤامرة، من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(آ)

ANHA