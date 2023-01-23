إغلاق تام في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حداداً على أرواح ضحايا المبنى المنهار

وانهار بعد منتصف ليل أول أمس، مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق تسكنه 7 أسر، تسبب حتى الآن؛ بفقدان 15 شخصاً لحياتهم وجرح شخصين اثنين.

حداداً على أرواح الضحايا وتمهيداً للمشاركة في مراسم تشييعهم؛ أغلقت الأسواق والمحال التجارية والورش في الحيّين أبوابها، حيث سيستمر الحداد في الحيين المحاصرين ليوم واحد.

وأعلن المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، أمس الأحد، خلال بيان كتابي، أن تشييع الضحايا سيتم خلال مراسم شعبية، اليوم الإثنين الساعة 11.00 صباحاً.

وحسب المجلس فإن أسماء الضحايا (15) هي كالتالي: "وائل أحمد ريحاني (37 عاماً)، إيفانا وائل ريحاني (20 يوماً)، دعاء حسن سليمان (29 عاماً)، زريفة إيبو (33 عاماً)، جنكيز إيبو (14 عاماً)، وحميدة جعرور (7 سنوات)، جمال جعرور (10 سنوات)، يوسف جعرور (عامان ونصف)، ميساء جعرور (20 عاماً)، كلناز كادو (33 عاماً)، رسول إيبو (46 عاماً)، زينب رجب أحمد عثمان (42 عاماً)، وصال سعيد جعرور (70 عاماً)، رضوان صبري محمد (57 عاماً)، افليان إيبو (10 أعوام)".

والجرحى هما "جمال جعرور (60 عاماً) ومصطفى إيبو (17 عاماً)".

(س ر)

ANHA