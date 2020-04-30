إغلاق مداخل ومخارج الحسكة وقوى الأمن تدعو الأهالي إلى التقيد بالحظر

بعد تأكيد وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا في مدينة الحسكة، اتخذت الإدارة الذاتية في المقاطعة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ومديرية الصحة والهلال الأحمر الكردي عدة إجراءات لاحتواء الفيروس ومنع تفشيه.

وفرضت قوى الأمن حظرا على حي العمران بشكل كامل، وسيستمر إلى حين التأكد من خلو الحي من إصابات أخرى، بالإضافة إلى تنبيه الأهالي عبر مكبرات الصوت بضرورة عدم الخروج من المنازل.

وشهدت أحياء مدينة الحسكة حركة قليلة من قبل الأهالي، في الوقت الذي أغلقت فيه قوى الأمن الداخلي كافة مداخل ومخارج المدينة، إلا أمام الحالات الإنسانية الخطيرة.

رصدت وكالة أنباء هاوارANHA آراء عدد من أهالي مدينة الحسكة, بعد ظهور حالات الإصابة في المدينة، وما المطلوب عمله من الأهالي لوقاية أنفسهم وللحد من انتشار الفيروس.

فريدة خلف، من أهالي حي الكلاسة في مدينة الحسكة, قالت "بعد تأكيد حالتين في مدينة الحسكة الواجب على كل فرد الانتباه إلى نفسه بشكل جيد والتقيد بالإجراءات الاحترازية, وأن يصبح طبيبا لنفسه من أجل الحفاظ على صحته وصحة أسرته".

وأضافت فريدة "إذا لم يتقيد الأهالي بكافة الإجراءات الوقائية سوف ينتشر الوباء في كامل المدينة, ويجب على الإدارة الذاتية الانتباه أكثر إلى الأشخاص المشتبه بإصابتهم، للحفاظ على سلامة المدينة بالكامل".

ومن جانبه قال حسن الشيخ، من حي الناصرة "يجب على الأهالي عدم الخروج من منازلهم, ومنع التجمعات في الأماكن المزدحمة, ونطالب هيئة الصحة بأن يتم الحجر على كل حالة يتم التأكد من إصابتها، للحد من انتشار الوباء".

فيما قال الإداري في أمن الحواجز في مدينة الحسكة رودي خليل "بعد ظهور حالتين مؤكدتين في مدينة الحسكة اتخذنا عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس, ومنها منع الدخول والخروج من وإلى مدينة الحسكة باستثناء الحالات الإنسانية وسيارات المواد الغذائية والمياه".

وطالب الإداري في أمن الحواجز في الحسكة الأهالي بمساعدتهم في الالتزام بالمنازل, "لنستطيع معا القضاء على هذا الفيروس".

(ه إ/هـ ن)

ANHA