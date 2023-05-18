إغلاق معبر فيش خابور كارثة وجريمة بحق الشعب الكردي

أغلقت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في الـ 11 من شهر أيار، معبر فيش خابور الحدودي، الفاصل بين مناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، دون إخطار إدارة معبر سيمالكا.

تكمن أهمية المعبر - ولا تزال - بالنسبة لروج آفا في كونه المنفذ الوحيد الذي يربط المنطقة بالخارج، وخاصة في بدايات الثورة عندما كانت المنطقة تشهد حصاراً خانقاً من جميع الجهات، فكان معبر سيمالكا هو متنفس ذو تأثير كبير، منذ افتتاحه عام2013.

ويرى الساسة في شمال وشرق سوريا أن إغلاق معبر سيمالكا الحدودي في الوقت الراهن، يخدم سياسة وأهداف أعداء الكرد.

رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في مدينة الحسكة، محمد أحمد، أشار إلى أن إغلاق سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، معبر فيش خابور الحدودي، يُعد كارثة وجريمة بحق الشعب الكردي.

ويرى أحمد أن إغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير على الوحدة الوطنية، والهدف هو إحداث شرخ بين الشعب الكردي والمجتمع الكردستاني. وأكد أن إغلاق المعبر في هذه الفترة تحديداً، يخدم سياسة وأهداف أردوغان في المنطقة، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في باكور (شمال كردستان) وتركيا.

وجرى إغلاق المعبر من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني عدة مرات، في آب عام 2020، وفي شباط وكانون الأول 2021، كما منعت في شباط المنصرم عبور المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

ويؤكد عضو الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، صلاح برو، أن إغلاق المعبر الحدودي، الشريان الرئيسي والممر الوحيد لشمال وشرق سوريا، يؤثر سلباً على أبناء المنطقة من الناحية الاقتصادية والإنسانية والصحية.

وشدد صلاح برو على ضرورة ألا يخضع المعبر الحدودي للأجندات السياسية، كونه معبر إنساني يخدم عموم شعب المنطقة من الطرفين. ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار.

وعدّت إدارة معبر سيمالكا، أمس، في بياناً، إغلاق إدارة فيش خابور للعبر سعي مسؤولي حزب الديمقراطي الكردستاني، تفضيل قيادات الـ ENKS على الشعب، ووضع المعبر في خدمتهم.

(م ح)

ANHA