إغلاق في شمال وشرق سوريا حِداداً على أرواح الشهداء

حِداداً على أرواح شهداء القصف التركي في 8 تشرين الأول، والذي استشهد على إثره 29 عضواً من قوات مكافحة المخدرات وأصيب 28 آخرون، فقد أغلقت الدوائر الرسمية والمدارس والمحال التجارية والأسواق في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

واستشهد 29 عضواً من أعضاء قوات مكافحة المخدرات وأصيب 28 آخرون بجروح، إصابات البعض منهم خطيرة، جراء الهجوم التركي الذي استهدف أكاديمية مكافحة المخدرات في 8 تشرين الأول.

وأعلنت الإدارة الذاتية في 9 تشرين الأول الحداد لمدة 3 أيام، وبموجبها عُلّق الدوام في كافة مؤسسات ومكاتب ودوائر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، باستثناء المؤسسات الخدمية وهي (البلديات، والطاقة، والاقتصاد، والصحة، والمحروقات ولجنة الطوارئ في المجالس).

(أ ب)

ANHA