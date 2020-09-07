إفشال مخطط للاستخبارات التركية يهدف إلى خلق الفوضى في مناطق شمال وشرق سوريا

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم بيانًا إلى الرأي العام، قالت فيه: "إن الاستخبارات التركية تهدف إلى خلق الفوضى وحالة من عدم الاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عبر إدخال المواد المتفجرة والأسلحة إلى المنطقة، فيما أشارت إلى أن وحدات مكافحة الإرهاب أفشلت مخططًا لهم في مدينة الرقة.

ونص البيان هو:

"إلى الإعلام والرأي العام:

تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب" YAT"من ضبط كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة التي أدخلتها وجهزتها الاستخبارات التركية في مدينة تل أبيض/ كري سبي، لاستخدامها في خلق الفوضى وحالة عدم الاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية.

حيث أرادت بهذه الأسلحة ضرب الاستقرار في مدينة الرقة، مثلما جرى في منطقة دير الزور، إلا أن مخطط الاستخبارات التركية لم يصل إلى هدفه.

الأسلحة والمواد التي تم ضبطها هي " 83 عبوة ناسفة، مسدس، 82 طلقة للمسدس، كاتمان للصوت، سلاحان من نوع AK-47 مع 8 مخازن لها، و 700 طلقة".

(سـ)