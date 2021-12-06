تستمر دعوات المثقفين والكتّاب وأبناء الشعوب المختلفة من حول العالم، المطالِبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

تعقيباً على ذلك، قال الوطني إبراهيم محمود من أهالي مدينة قامشلو، لوكالتنا: "القوى الدولية والإقليمية تفتري بهذا القرار على حزب العمال الكردستاني، فهذا الحزب ينشد الديمقراطية والعدالة والمساواة للشعوب وعموم الإنسانية".

وأوضح إبراهيم محمود أنه تعرّف على حزب العمال الكردستاني عام 1985، وأضاف: "قبل تعرّفي على الحزب، كنت أملك علاقات وطيدة مع الأحزاب الكردية الموجودة آنذاك، وكنت عضواً في حزب منها، على الرغم من ذلك لم نكن نعرف ماذا تفعل".

ومضى مقارناً بين تلك الأحزاب وPKK، "الشعب لم يكن يؤمن بالأحزاب الأخرى، لكن الوضع تغيّر مع تعرفه على حزب العمال الكردستاني، فقد كان إيمان الشعب راسخاً بهذا الحزب"، مضيفاً: "كان الشعب يهاب العدو كثيراً نتيجة الضعف الفكري لتلك الأحزاب، إذ لم يستطع الشعب الإيمان بها، إلا أن حزب العمال منح الشعب الثقة وعزز من إرادته".

PKK يتخذ من حرية الشعوب أساساً

وبيّن إبراهيم محمود أن الشعب آمن كثيراً بنضال وحديث وأخلاق حزب العمال الكردستاني، وزاد قائلاً: "PKK يتخذ من فلسفة حرية الشعوب والديمقراطية أساساً، ونحن ارتبطنا بحزب العمال الكردستاني بناءً على هذا الفكر، وأدركنا عبر حركة التحرر الكردستانية أننا يجب أن نناضل من أجل قضيتنا".

وأشار إبراهيم محمود إلى حديث قاله والده: "حزب العمال الكردستاني هو الوحيد الذي سيكون أهلاً لكردستان وسيحررها؛ لأن يناضل ويخدمها من الصميم".

منوهاً إلى أن إيمانهم بحزب العمال يزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من أنه ضحى بالآلاف من أعضائه، إلا أنه يزداد إصراراً وإيماناً بتحرير كردستان، فإرادته قوية جداً.

ضمن حركة الحرية؛ النساء تعرّفن على واجباتهن

ولفت إبراهيم محمود الانتباه إلى فلسفة القائد أوجلان وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية المرأة، وتابع قائلاً: "لعبت المرأة ضمن حزب العمال الكردستاني دوراً كبيراً، وأثبتت للعالم أنها تستطيع أن تعمل في جميع مجالات الحياة، وأن تؤدي الواجبات الكبيرة".

يقول القائد عبد الله أوجلان فيما يخص حرية المرأة: "إن لم ينتصر نضال تحرر المرأة، فإن نضال الاشتراكية ونضال الديمقراطية والحرية لن يستطيع الوصول إلى النصر".

ويرى إبراهيم محمود في حزب العمال الكردستاني بشرى الحرية، يقول: "رأينا حريتنا ضمن حزب العمال الكردستاني. فلسفة القائد عبد الله أوجلان هي بمثابة النور لنا. قبل تعرّفنا عليها كنا نعيش في الظلام. حزب العمال الكردستاني أصبح بمثابة المنارة لشعوب الشرق الأوسط".

إدراج حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" افتراء

وأوضح إبراهيم محمود أن إدراج اسم حزب العمال الكردستاني على "لائحة الإرهاب" فعل بعيد عن الإنسانية، كون PKK يتخذ من الديمقراطية والعدالة والمساواة بين جميع الشعوب أساساً".

مبيّناً أن القوى التي أدرجت اسم الحزب على "قائمة الإرهاب"، تريد الانتقام منه وتشويه صورته أمام المجتمعات المتطلعة للحرية، إلا أن ذلك لن ينال من إرادة هذه الشعوب.

وشدد إبراهيم محمود على أن من الضرورة بمكان إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، وقال: "على الشعوب الساعية إلى الحرية أيضاً ألا تقبل بهذا الافتراء".

(س ر)

ANHA