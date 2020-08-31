إدلب...الاحتلال التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال التركي عمد، صباح اليوم الاثنين، إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة في قرية “بليون” الواقعة في “جبل الزاوية” جنوب محافظة إدلب.

وبذلك، يرتفع عدد نقاط جيش الاحتلال التركي في منطقة "خفض التصعيد" إلى 68، وهي: "صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”.

وذلك بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: "عندان والراشدين ومعر حطاط، ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفر كرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفر نوران والأبزمو ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية والغسانية والكفير والبرناص وبداما وأريحا وجنة القرى وبسامس وقمة تل النبي أيوب والقياسات وقرب بسنقول ومعراتة ومرعيان ومنطف ومحمبل وتل أرقم.

كما يواصل جيش الاحتلال التركي إدخال أرتال عسكرية إلى إدلب محملة بالمعدات اللوجستية والذخائر، وتوجه نحو معسكر المسطومة الذي تتخذه قاعدة لها على طريق إدلب - أريحا.

ومع استمرار تدفق أرتال جيش الاحتلال التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 4640 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

(ي م)