إدلب... توتر بين تحرير الشام والاحتلال التركي وطرد نازحين من خيمهم

تشهد معرة النعسان، استنفاراً عسكرياً بين الاحتلال التركي ومرتزقة فيلق الشام من جهة، ومرتزقة هيئة تحرير الشام من جهة أُخرى، وذلك على خلفية استقدام مرتزقة تحرير الشام تركس لإزالة الحاجز الترابي الذي قام الاحتلال التركي بوضعه ليلة أمس.

ويحاول الاحتلال التركي منع مرتزقة تحرير الشام فتح الطريق لمنع الشاحنات التجارية من الوصول إلى المعبر التجاري الذي تنوي مرتزقة تحرير الشام فتحه في المنطقة مع مناطق النظام.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن عدة آليات عسكرية للاحتلال التركي انتشرت بالقرب من مفرق بلدة كتيان، لقطع الطريق على شاحنات مرتزقة تحرير الشام المعدة لدخول مناطق النظام بالقرب من بلدة معرة النعسان.

وفي السياق ذاته، تحاول ما تسمى حكومة الإنقاذ التابعة لمرتزقة تحرير الشام طرد عدد من الأسر النازحة من منطقة الصرمان جنوب إدلب، ممن يقيمون في مخيم قريب من قرية كفتين شمال إدلب.

وتعود الأرض المقام عليها المخيم لشخص من أتباع الطائفة “الدرزية”، حيث تحاول ما تسمى حكومة الإنقاذ بغطاء من مرتزقة تحرير الشام، السيطرة على كافة الممتلكات التي تعود لأشخاص من الديانات والطوائف الأخرى، في عموم مناطق إدلب وريفها.

وبحسب المرصد فإن المرتزقة أنذروا النازحين بإخلاء خيمهم خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

(آ س)