إضراب تاريخي لعمال ثلاث شركات كبرى في الولايات المتحدة

باشرت النقابة الأميركية للعاملين في قطاع السيارات إضراباً محدداً في ثلاثة مصانع الجمعة بعد منتصف الليل، مصدرة أوامر بوقف العمل بشكل متزامن في منشآت تابعة لمجموعات ديترويت "الثلاث الكبرى" للمرة الأولى.

وجاء الإضراب الذي تخلله إطلاق لأبواق السيارات وتصفيق خارج مصنع لشركة فورد في ديترويت لدى وصول رئيس نقابة "يونايتد أوتو وركرز" شون فين، بعدما فشل تحرّك في اللحظة الأخيرة من قبل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس في التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مدة عقد النقابة.

وقال فين في بث عبر الإنترنت قبيل انقضاء مهلة 14 أيلول " اليوم ولأول مرة في تاريخنا سنضرب الثلاثة الكبار في وقت واحد".

ولفت فين إلى أن أعضاء النقابة سينفّذون إضراباً في معمل واحد تابع لكل شركة: مصنع لجنرال موتورز في ونتزفيل في ميزوري ومنشأة لستيلانتس في توليدو بأوهايو ومصنع لفورد في واين في ميشغن، لكن لن يشمل الإضراب إلا عمليات التجميع النهائية والطلاء.

ويطالب أعضاء نقابة عمال السيارات الشركات الأميركية بزيادة كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات ومميزات أخرى.

ويعمل نحو 150 ألف عامل وعضو في النقابة في مصانع أكبر 3 شركات أمريكية لصناعة السيارات، حيث كانت النقابة تتفاوض مع الشركات نيابة عن الموظفين لتحسين ظروف العمل.

في وقت سابق، كانت النقابة قد حددت، يوم أمس الخميس، كموعد نهائي لتلبية مطالبها، ولكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق، بحلول هذا الوقت.

وكان رئيس النقابة، شون فين، قد حذر في وقت سابق، من أن الإضراب سيكون غير مسبوق في الشركات الثلاث المذكورة، لكنه لن يؤثر على هذه الشركات في ذات الوقت، بحسب قوله.

(م ش)