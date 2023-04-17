إضراب لطلبة الجامعات في إيران

وأظهرت تقارير ومقاطع فيديو، نقلها موقع "إيران انترنشينال"، تنظيم طلبة كلية علم النفس في جامعة طهران، مظاهرة أمس الأحد، احتجاجاً على الحجاب الإجباري والأحكام القاسية للجنة التأديب بالجامعة ضد الطلبة.

ورفع طلبة كلية علم النفس لافتات كتبوا عليها شعارات من قبيل "الوضع في إيران إلى الخراب والملالي يفكر في الحجاب"، و"علينا أن نسير نحو الحياة".

في غضون ذلك، احتج طلبة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران، على فرض الحجاب من قبل عناصر حرس الجامعة وتسمم الطالبات في المدارس، ورفعوا شعار "التلميذات متسممات، والمعلمون في السجون، والحجاب إنجازهم الوحيد".

كما أفادت تقارير، بحسب ما أشار إليه الموقع، فإنه في الأيام الأخيرة منعت جامعة يزد العديد من الطالبات من التعليم، بذريعة عدم مراعاتهن للحجاب الإجباري.

وفقدت طالبة في جامعة يزد، وتدعى "زهرا رحيمي" الوعي بعد تعرضها للإهانة من قبل رئيس الجامعة والصراخ في وجهها خلال اجتماع للجنة التأديبية، مما أدى إلى طلب سيارة إسعاف لفحص حالتها الصحية، وفقاً لموقع "إيران انترنشينال".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطالبة منعت من الدراسة في الجامعة لعامين وتم استدعاؤها للمرة الثالثة إلى لجنة تأديب الجامعة.

(ي م)