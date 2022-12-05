إضراب عام في روجهلات كردستان وإيران

مع استمرار الاحتجاجات الشعبية بريادة المرأة في روجهلات كردستان وإيران تحت شعار " Jin, Jiyan, Azdaî"، دعا نشطاء سياسيين ومدنيين في الأيام الماضية إلى إضراب عام.

وحسب وكالة روج نيوز، بدأ الإضراب في معظم مدن روجهلات وإيران منذ صباح اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يستمر يومين.

هذا ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من مدينة كرمنشان "أن التجار ورجال الأعمال، أغلقوا المحلات والسوق التجاري، وانضم المواطنون وأصحاب المتاجر إلى الإضراب العام في كل من أراك وشيراز وتورز وكازرون وكرمان وسيستان وبلوشستان في إيران".

ومن المرجح أن تنطلق مظاهرات حاشدة، اليوم في العديد من المدن الإيرانية، على ما أفادت الوكالة.

وتشهد روجهلات كردستان وإيران منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات شعبية عارمة على خلفية مقتل الشابة الكردية، جينا أميني على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" الإيرانية منتصف أيلول الفائت؛ بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب.

(ي م)