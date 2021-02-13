إداريون: شعوب المنطقة تنهل من مخطوطات القائد أخوة الشعوب

ووقعت المؤامرة ضد القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 15 شباط عام 1999، في العاصمة الكينية نيروبي، نتيجة تآمر المخابرات التركية مع المخابرات الأمريكية والبريطانية واليونانية بالدرجة الأولى، وشراء ذمم أجهزة استخبارات عدد من الدول الأخرى.

واعتقل القائد للقضاء على فكره وفلسفته الإنسانية التي لامست ضمائر الشعوب المضطهدة وعلى القضية الكردية التي طالبت بالحق المشروع للشعب الكردي، الذي أقرته الشرائع والقوانين الدولية.

'الشعوب تنهل من مخطوطاته وتطبقها على أرض الواقع'

وفي السياق، تحدث الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في الإدارة المدنية الديمقراطية للطبقة، إبراهيم محمد، لوكالتنا، وبيّن أن "القائد عبد الله أوجلان معتقل بجسده وليس بفكره، حيث تنهل شعوب شمال وشرق سوريا اليوم من مخطوطاته وكتبه وتطبق أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية على أرض الواقع".

وقال محمد إن الإدارة المدنية في الطبقة ستعمل على فضح المؤامرة الدولية عبر الفعاليات المتنوعة من محاضرات واجتماعات جماهيرية وعرض سنفزيونات، تنديدًا باليوم الأسود.

وناشد محمد المنظمات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي السعي والمطالبة بالحرية المطلقة للقائد عبدالله وإخراجه من أسره، مبينًا أن القائد "نادى بالحرية وحقوق الشعوب المظلومة ليكون لها بُعد إنساني".

ولفت إبراهيم في ختام حديثه إلى أن "الفكر الذي يحمله القائد عبد الله أوجلان أغضب الأنظمة الديكتاتورية في مختلف بقاع العالم وفي مقدمتها الدولة التركية العثمانية".

'ضرورة إطلاق سراحه دون شروط'

وفي السياق ذاته، تحدثت عضوة منسقية لجنة المرأة في الطبقة، ولاء الناجي، لوكالتنا، وأكدت أن "الهدف من اعتقال القائد عبد الله أوجلان هو كسر إرادة الشعوب، وإبعاده عن الذين اعتنقوا فلسفته وفكره الداعي لتحقيق الأمة الديمقراطية".

وتابعت: "ولأنه حث كافة المكونات من العرب والكرد والسريان والأشور والأرمن على التعايش ضمن إطار أخوة الشعوب، ولتحقيق هذه المكونات أخوّتهم، قام الرأسماليون بمحاربته".

كما استنكرت ولاء الناجي المؤامرة وقالت: "في هذا اليوم تستذكر شعوب شمال وشرق سوريا وشعوب العالم هذه المؤامرة الخبيثة التي كانت من صنع الدول المتآمرة ضد قائد الإنسانية عبد الله أوجلان".

ونوهت أيضًا إلى أن "المرأة في مناطق شمال شرق سوريا ستكمل مسيرة النضال من خلال خيم الاعتصام وإلقاء البيانات والتنديد بممارسات الاحتلال التركي وعمله الإجرامي بحق القائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية".

وطالبت ولاء الناجي بـ "ضرورة إطلاق سراحه دون شروط وعودته إلى بلاده وشعبه ليترك الخيار للشعوب بأن تقرر مصيرها"، مؤكدةً أن "فكره حقق نجاحًا كبيرًا بين شعوب العالم".

(س ر)

ANHA