إداريون في PYD: الصمت الدولي يشجع تركيا على مواصلة استخدام الكيماوي ضد الكرد

تشن دولة الاحتلال التركي هجوماً على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان من العام المنصرم، ورغم استخدامها لكافة أنواع الأسلحة الحديثة، إلا أنها جوبهت بمقاومة كبيرة من مقاتلي الكريلا، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال التركي إلى استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأثارت جرائم الدولة التركية المتواصلة استياء الأوساط السياسية والاجتماعية، التي طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال التركي.

عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو، أدان جرائم الدولة التركية، وقال "الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية في مناطق الدفاع المشروع ليست بالجديدة، فلتركيا سجل دموي طويل ورثته عن أجدادها العثمانيين".

الصمت الدولي يشجع تركيا

وتطرق عليكو إلى مواصلة الدولة التركية ارتكاب الجرائم بحق الشعوب والكريلا مع تغاضي المجتمع الدولي عن ذلك، وقال: "صمت الدول حيال انتهاكات تركيا يجعلها شريكة لها. كما يشجعها على الاستمرار في جرائمها".

وصف عليكو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوحش المتعطش للدماء، وقال: "تسعى الدولة التركية من وراء استخدامها للأسلحة الكيماوية إلى الإبادة والقضاء على شعوب المنطقة".

تركيا تنتقم لداعش وتسعى إلى إحيائه مجدداً

وأردف عليكو أن تركيا تهاجم القوة الوحيدة (الكريلا) التي استطاعت التغلب على أقوى مجموعة مرتزقة في العالم، داعش، وقال: "على الرغم من أن الكريلا تغلبت على داعش في شنكال، لكن ومرة أخرى تسعى تركيا إلى إحياء مرتزقة داعش مجدداً من خلال استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع".

وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف الدولة التركية في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي وقال: "إن صمت الدول حيال استخدام تركيا الأسلحة الكيماوية دليل على وجود مصالح مشتركة بينها، مصالح مبنية على قتل ودماء الشعوب وعلى حساب الطبيعة والتاريخ والمجتمع".

تركيا تفشل في محاربة الكريلا

من جانبها، تطرقت عضوة مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، روشين موسى، إلى المقاومة التي يبديها الكريلا في مناطق الدفاع المشروع والتي كبّدت الدولة التركية خسائر فادحة، وقالت: "الانتصارات التي تحققها الكريلا تدفع تركيا إلى استخدام الأسلحة الكيماوية؛ كونها عاجزة عن التقدم، رغم تطور أسلحتها ومعداتها".

نوّهت روشين موسى إلى مساعي الدولة التركية من وراء استخدامها الأسلحة الكيماوية، وقالت: "تركيا تريد كسر إرادة الشعب في شخص قوات الكريلا؛ لأن هناك صلة متينة بين الشعب والكريلا"، أما عن صمت الدول حيال استخدام الدولة التركية الأسلحة الكيماوية، فقالت: "كل المؤشرات تدل على أن المجتمع الدولي شريك لتركيا في جرائمها".

وناشدت روشين المجتمع الدولي التدخل لوضع حد للدولة التركية ومنعها من استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالت: "ندين ونستنكر الهجمات التي تشنها الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع باستخدام الأسلحة الكيماوية".

مساعي تركيا

بدوره، أشار عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، مصطفى حمو، إلى أن الدولة التركية تبذل قصارى جهدها لعرقلة نضال حركة حرية كردستان، ولكنها تفشل في كل مرة، وقال: "تركيا تفعل ما بوسعها لتعرقل نضال حركة حرية كردستان، حيث لجأت إلى استخدام الأسلحة المحرّمة دولياً".

وأضاف قائلاً: "على الرغم من اتفاق دول العالم على قانون يمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أنها ترى ما تقوم به الدولة التركية ولا تُحرك ساكناً"، مشدداً "على من يدّعي أنه يمنع استخدام الأسلحة الكيماوية، تنفيذ هذا القانون قولاً وفعلاً وتطبيقه على الدولة التركية".

(ك)

ANHA