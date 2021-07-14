إداريون في PYD والإدارة الذاتية: اختطاف ممثلينا من قبل PDKعداء صريح

لايزال مصير ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي المختطفين لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 10حزيران المنصرم مجهولاً. إلا أن هناك بعض المعلومات غير المؤكدة التي تُفيد بتسليمهم لدولة الاحتلال التركي، وأخرى تُشير إلى أن الاستخبارات التركية تجري تحققاً معهم.

وتؤكد عضوة الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية لشمال وشرق سوريا سناء دهام علي أن ممثلهم جهاد حسن وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز، كانوا موجودين في باشور كردستان بصفة رسمية وشرعية، وقالت "لديهم إقامة القبول هناك ووجودهم في باشور كردستان قانوني".

سناء دهام أوضحت أن عملية اختطاف ممثليهم وممثلي حزب الاتحاد الديمقراطي يُعد موقفاً عدائياً صريحاً وواضحاً ضد المكتسبات التي تحققت في المنطقة وضد الإدارة الذاتية، وأكدت أن هذه السياسة تخدم أجندات أعداء الشعب الكردي والإدارة الذاتية.

ونوهت سناء دهام أن مصير ممثليهم وممثلي الإدارة الذاتية مازال مجهولاً، وعبّرت عن مخاوفها وقلقها حول صحتهم ومصيرهم: "إلى الآن لا يستطيع المحامون وذووهم التواصل معهم"، ودعت سلطات إقليم كردستان والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للتدخل، وقالت: "لأن هؤلاء يمثلون شعب شمال وشرق سوريا".

المعلومات التي نحصل عليها محل قلق

عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي سما بكداش أوضحت أن ممثليهم وممثلي الإدارة الذاتية كانوا يمارسون عملهم السياسي والدبلوماسي بشكل رسمي ضمن مكاتبهم في باشور كردستان. وأكدت أن عملية الاختطاف غير قانونية، وتمت أثناء ذهابهم لاستقبال وفد رسمي.

وأكدت سما بكداش عدم حصولهم على أية معلومات حول مصير ممثليهم وممثلي الإدارة الذاتية، وقالت: "هناك بعض المعلومات، تُفيد بتسليم ممثلينا لجهات أخرى، وبأن هذه الجهات تجري التحقيقات معهم، وهذه المعلومات تُثير مخاوفنا وهي محل قلق".

وأوضحت سما بكداش أن السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني لا تخدم تطلعات الشعب الكردي. وحمّلت الحزب الديمقراطي الكردستاني تداعيات عملية اختطاف ممثليهم وممثلي الإدارة الذاتية.

ونوهت سما بكداش إلى أن السياسة التي يمارسها حزب الديمقراطي الكردستاني "تخدم مخططات دولة الاحتلال التركي التي تسعى جاهدةً للقضاء على الشعب الكردي واحتلال كردستان، والتي تهدف لخلق اقتتال داخلي بين القوى الكردية، بعد تلقيها ضربات موجعة على يد قوات الدفاع الشعبي".

السياسي والدبلوماسي يتمتع بحصانة ولا يمكن اعتقاله

المحامية عطية يوسف أكدت أن الممثلين الدبلوماسيين والسياسيين في أي بلد يتمتعون بحصانة دبلوماسية، ولا يمكن اعتقالهم، وأوضحت: "هناك بعض الحالات الضيقة تُسمح فيها باعتقال الممثلين الرسميين، وهي أثناء ارتكابهم جرماً جنائياً، وقبل عملية الاعتقال يتوجب إبلاغ الجهات الرسمية التابع لها".

وأكدت عطية يوسف ضرورة توضيح سلطات إقليم كردستان أسباب خطف ممثلي الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "أكثر من شهر وهؤلاء مخطوفين. لنفترض جدلاً أنهم اعتقلوا نتيجة جرم جنائي ما، في البداية يتوجب إبلاغ الإدارة الذاتية ومن ثم اعتقالهم، وإجراء التحقيقات معهم على الفور".

وشددت عطية يوسف على ضرورة تحريك الإدارة الذاتية دعوى قضائية ضد إقليم كردستان لمعرفة مصير ممثليهم المختطفين، وقالت: "في حال تعرض ممثليهم لاعتقال تعسفي، يحق للإدارة الذاتية والممثلين المختطفين المطالبة بتعويض".

(م)

ANHA