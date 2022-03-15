تأسس حزب العمال الكردستاني لإعادة إحياء الحقوق المسلوبة من شعوب الشرق الأوسط، فناضل ورفع صوته في وجه الأنظمة الغاشمة، وطالب بالحقوق المغتصبة لشعب المنطقة لذلك وُضع اسمه ضمن "قائمة الإرهاب".

'نحن ماضون على خطا مناضلي PKK '

في هذا الصدد، يقول الإداري في لجنة الثقافة والفن بمجلس ناحية كوباني، عمر حسن لوكالتنا إن "وضع اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب" هدفه السيطرة المنطقة، لأن الحزب يشكل عائقاً أمام المشاريع الشوفينية التي تحاول تقسيم المنطقة من جديد، وإدخال ثقافات جديدة إليها؛ لينسى أهلها عاداتهم وثقافاتهم المبنية على التلاحم والتكاتف".

شدد عمر حسن "لم يعد هناك شيء نخاف منه، وسنقف خلف حزب العمال الكردستاني بكل ما أوتينا من قوة، لأنه يشكل وجودنا اليوم، ومقاتلوه ضحوا من أجلنا، ومن منا يستطيع نسيان الشهيد مظلوم دوغان الذي أشعل النار بجسده في ليلة نوروز ليرسل لنا وللعالم رسالة أن الكرد يولدون من جديد، وأن الأعداء مهما فعلوا لن ينالوا من إرادتنا".

ووجّه عمر حسن رسالة للمتآمرين على الكرد قائلاً: "نحن ماضون على خطا مناضلي الحزب وشهدائه، وسنحقق حلمهم الذي ناضلوا من أجله، وسنناضل من أجل إزالة اسم الحزب من "قامة الإرهاب"".

السعي إلى تشويه تاريخ الكرد وثقافتهم

بدورها، ترى الإدارية في حركة الهلال الذهبي بإقليم الفرات، كولجين حسو علي أن "الدول التي تقاسمت أرض كردستان تسعى إلى تشويه تاريخ الكرد وثقافتهم، ولأجل هذا تفعل كل شيء لتحقيق مخططاتها، إلا أنها فشلت، لأن الكرد سطّروا تاريخهم بأرواحهم ودماء شهدائهم".

وأضافت: "عدوّنا شرس يحاول تزييف ثقافتنا الغنية بالعادات الكردية التي بنيت على التسامح، والقضاء عليها، واليوم بإدراجهم لاسم حزب العمال الكردستاني في "قائمة الإرهاب" يحاولون تحقيق غايتهم تلك، لأنهم يعلمون أن هذا الحزب تأسس للدفاع عن الكرد وقضيتهم".

أشارت كولجين: "إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب " كانت غايته استهداف الكرد، إلا أنهم أثبتوا مرة أخرى للعالم أجمع بعد هزيمتهم لمرتزقة داعش، أنهم شعب مسالم، ويضحي بروحه في سبيل غيره، ولا يتنازل لأحد تحت أي ظرف كان".

في ختام حديثها، تساءلت الإدارية في حركة الهلال الذهبي بإقليم الفرات كولجين حسو "تحت أي بند تم إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "قائمة الإرهاب"؟، هل لدفاعه عن شعبه وأرضه وعدم تنازله عن مبادئه؟".

(ن ك/ج)

ANHA