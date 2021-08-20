إداريون في الإدارة المدنية في دير الزور يعتبرون اختطاف جهاد حسن معاداة للإدارة الذاتية

واختطفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، برفقة عضوين من علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي في الـ 10 من حزيران الماضي.

وبعد 50 يوماً أفرج عن عضوي حزب الاتحاد الديمقراطي فيما لا يزال ممثل الإدارة الذاتية مختطفاً.

إداريون في الإدارة المدنية في دير الزور، والتي تتبع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبّروا عن استنكارهم لاستمرار اختطاف ممثل الإدارة الذاتية.

زيد الثابت مدير مكتب المالية في مجلس المنطقة الشرقية في دير الزور استنكر اختطاف ممثل الإدارة الذاتية، جهاد حسن، على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء وجوده في مطار هولير.

وشدد الثابت على أن عملية الاختطاف مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وطالب الحزب الديمقراطي بالكشف عن الوضع الصحي لممثل الإدارة الذاتية.

وأوضح الثابت أن الهدف من اختطاف ممثل الادارة الذاتية هو "خلق الفتنة والنزاعات بين الأطراف الكردية وعدم اتحادها والحد من قوتها الشعبية"، وتابع " ونحن نحمّل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية حالة جهاد حسن الصحية".

ونوّه زيد الثابت إلى أن "هذا الاعتقال على يد قوات الحزب الكردستاني هو مخطط من قبل تركيا لإفشال مشروع الإدارة الذاتية والقضاء على الحركة التحررية"، داعياً " الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يتخلى عن مواقفه المعادية للإدارة الذاتية".

ومن جهته، وصف خليل الهنداوي مسؤول الخدمات في مجلس المنطقة الشرقية عملية اختطاف ممثل الإدارة الذاتية في جنوب كردستان، بالعداء للإدارة الذاتية.

وأكد الهنداوي أن عملية الاختطاف جاءت تنفيذاً "لمخططات دولة الاحتلال التركي التي تتضمن شن هجمات واعتقال السياسيين، ومحاربة قوات الكريلا".

وأضاف الهنداوي "تلجأ الدولة التركية إلى الحزب الديمقراطي بسبب عجزها أمام المقاومة الشعبية، وهي تسعى من خلال تلك الألاعيب إلى بث الفرقة بين الكرد وباقي مكونات المنطقة".

واختتم الهنداوي حديثه بالقول "نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نرفض مثل هذه الأعمال العدائية والاعتقالات التعسفية بحق القادة والسياسيين الذين يمثلوننا ويحثون على ضرورة التلاحم بين شعوب المنطقة".

( ف ع/ك)

ANHA