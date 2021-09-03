تأسست قوات الحماية الجوهرية بعد عقد مؤتمر في رميلان في بداية عام 2015 ، حيث أعلن رسمياً عن تأسيس قوات الحماية الجوهرية في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وتتألف هذه القوى من أبناء المجتمع.

منذ تأسيسها باشر الأهالي بتنظيم أنفسهم ضمن هذه القوات والانضمام إليها لحماية مناطقهم وقراهم، ولعبت هذه القوات دوراً ريادياً في حماية المنطقة إلى جانب القوات العسكرية، وشاركت في الحملات التي أطلقتها قوات سورية الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا ضد مرتزقة داعش.

وتعمل قوات الحماية الجوهرية في ناحية الدرباسية إلى جانب حماية المنطقة، على تنظيم دورات تدريبية وفكرية وعسكرية للأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية، وافتتحت خلال هذا العام أكثر من 8 دورات فكرية وعسكرية للأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية.

الإداري في قوات الحماية الجوهرية في ناحية الدرباسية عماد برو، أكد أن هدفهم من تدريب الأهالي بشكل مكثف هو "تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ومكتسباتهم ضد أعداء الإدارة الذاتية وأهالي شمال وشرق سوريا".

وأوضح برو أن على كل فرد من أبناء شمال وشرق سوريا أن يديروا ويحموا أنفسهم ومنازلهم وقراهم وفي الأحياء المتواجدين فيها، وأضاف:" المرحلة التي تمر فيها مناطق شمال وشرق سوريا مرحلة حساسة جداً، نحن نشاهد هجمات الاحتلال التركي من كافة الجهات والتي تحاول إفشال مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية، لذا على شعبنا أن يدرب نفسه على الحماية الذاتية".

وبين برو أن هدفهم من تدريب الأهالي من الناحية الفكرية والعسكرية هي "لتمكين الشعب من حماية نفسه ومناطقه، لأنهم أصحاب هذه الأرض وحمايتها واجب على كل فرد متواجد فيها"، مؤكداً أنهم سيقومون بالدفاع عن أرضهم وحمايتها حتى آخر نفس".

وبدورها قالت العضوة في قوات الحماية الجوهرية نورا محمد:" نحن نحمي ناحية الدرباسية وجميع القرى التابعة لها" وأضافت :" الحماية هي واجب كل فرد متواجد في الناحية".

وأشارت نورا خلال حديثها إلى الحرب الخاصة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي على شعوب المنطقة " إن واظب كل فرد من أفراد المجتمع على حماية وتدريب نفسه، هذا سيكون أكبر رد على مخططات المحتلين".

وأكدت نورا أن مهام الحماية الجوهرية أيضاً تدريب الشعب على استخدام السلاح كي يقوموا بحماية منزلهم وحيهم، وأضافت:" نحن مستعدون لتدريب المجتمع فرداً فرداً ومساندتهم في كافة المجالات".

واختتمت نورا حديثها قائلة:" الحماية الذاتية هي أساس ثورتنا ونناشد جميع أبناء المنطقة لتدريب أنفسهم وتعزيز الحماية في ظل الأوضاع التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا".

(ك)

ANHA