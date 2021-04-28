إداريو مؤسسات مدنية: استمرار العزلة على القائد دليل عجز تركيا عن مواجهة فكره

قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي بتاريخ 16 نيسان الجاري المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان قبل 42 عاماً في قرية علبلور غربي مدينة كوباني، الأمر الذي لاقى سخطًا شعبيًا واسعًا استنكارًا لاستهداف تركيا القيم المعنوية للشعب الكردي.

علقت الإدارية في مجلس المرأة الحرة للشهباء رحاب جبو على العزلة المشددة المطبقة على القائد وقالت: "المؤامرة الدولية لاتزال مستمرة على القائد الأممي عبد الله أوجلان، وكل المنظمات التي تدعي الإنسانية والديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسانية لم تفعل أي شيء لمنح أوجلان حقوقه، وهذا ما يدفع تركيا إلى التمادي أكثر بحق القائد".

واختتمت رحاب بالقول: "إن تشديد العزلة على القائد وعدم السماح لمحاميه بزيارته، هي محاولة إفشال مشروع السلام وتكاتف المكونات الذي ينادي به القائد عبد الله أوجلان، والذي يتم تطبيقه على أرض الواقع في شمال وشرق سوريا".

من جانبه قال عضو مجلس مقاطعة عفرين المحتلة إدريس وقاص إنّ ضعف الدولة التركية برئاسة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بات واضحًا بكافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذا تقوم بتشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان، لأنها وجدت كيف أن فكره طور روج آفا وشمال شرق سوريا ومنح القوة للشعوب".

وأضاف وقاص: "إن استهداف البيت الذي مكث به القائد عام 1979 يوضح عجز الدولة التركية أمام هذا الفكر النيّر الديمقراطي الذي انتشر في كل مكان، فالقائد لم يقبل الذل والخضوع للاحتلال التركي، لذا حين بدأت الثورة اختار التوجه إلى كوباني عام 1979 ومكث في ذاك البيت الذي بدأ منه انتشار الفكر الحر لكافة المكونات".

ومن جهتها قالت عضوة اتحاد المرأة في الشهباء زهرة كالو: "نحن نقاوم في مقاطعة الشهباء بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، فإن ذاك القصف الذي استهدف المنزل الذي مكث فيه هو دليل على خوف تركيا من انتشار فكره".

وأضافت زهرة: "المنزل الذي انطلق منه فكر وفلسفة القائد في روج آفا لكافة الشعوب، استهدفته تركيا لأنها تخشى على عرشها وسلطتها الديكتاتورية، ومن انتشار هذا الفكر الديمقراطي الذي يهدد عرش الأنظمة الديكتاتورية".

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ANHA