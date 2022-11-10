إداريو أحزاب سياسية يدينون الصمت الدولي حيال استخدام الاحتلال التركي للكيماوي وتعاون PDK معها

تنشر قوات الدفاع الشعبي، بشكل مستمر، إثباتات على استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، دون أن تلقى آذاناً صاغية من القوى الدولية والمنظمات المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية.

وفي بيان لها، نشرت قوات الدفاع الشعبي بتاريخ 18 تشرين الأول المنصرم سجل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، وأشارت وقتها إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

إداريون في مكاتب أحزاب سياسية في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، أشاروا إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية دليل على فشل سياسات دولة الاحتلال التركي في إبادة الشعوب الحرة.

المجتمع الدولي بصمته يضع نفسه في خانة الشراكة مع الاحتلال

الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية جل آغا، بدعة تمو، أكدت أن الهجمات التركية بالأسلحة الكيماوية ضد الكريلا جاءت بعد فشلها العسكري، والصمت الدولي يضع القوى الدولية في خانة الشراكة مع الاحتلال التركي.

واستنكرت بدعة تمو "تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في إبادة الشعب الكردي"، موضحة "أن قوات الكريلا تبدي بطولات ومقاومة نادرة وجودها عبر التاريخ، وهذا ما يدفع الاحتلال التركي إلى استخدام كافة أساليب الحرب ضد هذه القوات".

الكريلا تمثل تطلعات الحرية للشعوب

بدوره، بيّن الإداري في مكتب حزب الحداثة والديمقراطية، خالد سفوك، أن "استخدام الاحتلال التركي للسلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا مدان ومستنكر، وصمت القوى الدولية يضعها في خانة الشراكة معه، وهو الذي وقّع على معاهدة منع استخدام السلاح الكيماوي".

خالد السفوك أشار إلى أن قوات الكريلا تمثل تطلعات وحرية شعب المنطقة بكافة مكوناته، وهي التي تحارب سياسة تركيا الاحتلالية الاستعمارية، وقال "على شعب المنطقة الوقوف مع هذه القوات وتقديم كل ما يلزم لمجابهة آلة الحرب التركية".

أما زبير عمر، الإداري في الحزب الليبرالي الكردستاني في ناحية جل آغا، فأوضح أن تركيا تقوم بأعمال معادية للبشرية.

وأشار إلى "أن ما تفعله دولة الاحتلال التركي منافٍ لكافة القوانين والمواثيق الدولية، وسياستها تستهدف شعوب المنطقة، وخصوصاً الشعب الكردي.

تعاون الديمقراطي مع الاحتلال مدانٌ ولولا الكريلا لدخل داعش إلى هولير

زبير عمر أدان تعاون الحزب الديمقراطي مع الاحتلال التركي، ونوّه إلى أنه مدان من جميع الأحزاب الكردية،

وقال "لولا قوات الكريلا لكانت هولير محتلة من قبل داعش وعلىPDK مراجعة سياسته المعادية لتطلعات الشعب الكردي".

(سـ)

ANHA