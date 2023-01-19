إدارية PYD في لبنان: النساء في لبنان يستمددن القوة من تنظيم المرأة في روج آفا

أعلن مؤتمر ستار خلال البيان الختامي لمؤتمره التاسع، عن بدء مرحلة جديدة من النضال والتنظيم، وأكد أنه سيؤدّي واجباته بقيادة القوة التنظيمية للمرأة، في سياق ضمان ثورة المرأة والعيش بحريّة.

وكان قد حضر المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار المنعقد في 15 كانون الثاني الجاري، تحت شعار "بالنضال الدؤوب لثورة المرأة ستنتصر انتفاضة Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية"، ما يقرب 1000عضوة ومندوبة، ومنسقة مؤتمر ستار في دمشق وممثلات من لبنان، بالإضافة إلى ممثلات عن الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق وسوريا والأحزاب السياسية.

عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) والإدارية بالحزب في لبنان، شرفين جودي، والتي تمكنت من المشاركة في المؤتمر، هنأت في مستهل حديثها القائد أوجلان ومقاتلي الحرية والرفيقات اللواتي يحاربن في جبهات القتال، بانعقاد المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار.

المرأة قاعدة أساسية للمجتمع

ونوهت إلى أعمال ونشاطات المرأة في لبنان، قائلةً: "النساء في لبنان يستمددن من مقاومة المرأة في شمال وشرق سوريا وروج آفا قوتهن؛ لأن أعمال ونشاطات المرأة في روج آفا يشكل أساساً لكافة النساء للعلب دورهن وتسيير أعمالهن وفعالياتهن" في إشارة إلى دور المؤسسات النسائية النشطة في لبنان.

واعتبرت المرأة ركيزة أساسية للمجتمع والمرأة في الوقت نفسه، مرجعة السبب إلى أن التغيير الذي يطرأ عليهما نابع من إرادة المرأة التي تعتبر نفسها مسؤولة في مواجهة الذهنية الذكورية.

المرأة في لبنان

وأشارت إلى أسباب تخصيص النساء في لبنان أثناء حديثها، بالقول: "النساء في لبنان لم يكن على دراية تامة بحقيقتهن على الرغم من حضورهن في المؤسسات، وبنسبة ضئيلة في البرلمان، ولم يؤدين دورهن حتى تعرفن على تنظيم النساء في روج آفا، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتنظيم ذواتهن وأصبحن يسعين إلى تجسيد ذلك على أرض الواقع".

ونوهت إلى شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية"، موضحة "أصبحت المرأة، المجتمع وهي التي تدير شؤونه وفق فلسفة الأمة الديمقراطية للقائد عبد الله أوجلان، فالتغير الذي يطرأ على المجتمع يكون بقوة وإرادة المرأة وعلى هذا الأساس أصبح نضال المرأة منبعاً للإلهام للنساء في لبنان، وبتن يتساءلن؛ هل يا ترى سنكون قادرت على أداء دورنا في كل مناحي الحياة كما النساء في روج آفا".

مؤتمر ستار يمثل قوة النساء

وفي إشارة إلى المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في العاصمة اللبنانية ببيروت في 30 تموز 2021، قالت شرفين: "انضمت النساء من مختلف الدول، وكنساء لبنانيات كان لهن انضمام لافت"، وأكدت "ليس على مستوى لبنان والشرق الأوسط فقط بل على مستوى العالم وباتت النساء ينظرن إلى مؤتمر ستار على أنه قوة يمثلهن؛ لأن مؤتمر ستار لا يمثل القوة فقط بل هو تنظيم من أجل كافة النساء".

ووصفت انعقاد المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار والانضمام الهائل للنساء إليه بأنه "قوة كبيرة". وتابعت: "نحن النساء في لبنان نستمد قوتنا منه، من أجل تغيير هذه الذهنية وتطوير أعمالنا بشكل أكبر، وكلنا ثقة وإيمان بأننا سنخرج منتصرات لأن العصر هو عصر ثورة المرأة وستتكل هذه الثورة بالنصر، وكنساء شددنا على أن يكون العام 2023عام تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

(ي م)

ANHA