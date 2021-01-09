إدارية لجنة المرأة في دير الزور: ليلى كوفن قدوة لنساء العالم

عقب اعتقال الدولة التركية البرلمانية، ليلى كوفن، علت أصوات النساء من مختلف بقاع العالم، للتنديد بالاعتقال، والمطالبة بالإفراج عنها.

وفي السياق، نددت الإدارية في لجنة المرأة في مجلس دير الزور المدني، ملاك الرباح، بالحكم الذي أصدرته السلطات التركية، بحق ليلى كوفن بسجنها لـ 22 عاماً و3 أشهر.

وقالت ملاك الرباح في حديث لوكالتنا: "بعد منع السلطات التركية المحامين والأقارب من مقابلة القائد عبد الله أوجلان، انتفضت عضوة البرلمان التركي ليلى كوفن، وفضحت السلطات التركية".

ولفتت إلى موقف ليلى كوفن في وجه النظام التركي حيال العزلة المشددة والمفروضة على القائد أوجلان، وأضافت: "كون هذا النظام عدو للديمقراطية والحرية والحقوق الإنسانية، ومن قواعده التسلط ومحاربة أي جهة تعارض همجيته، كان نصيب ليلى كوفن الاعتقال بتُهم باطلة".

وأكدت ملاك الرباح أن التهمة الحقيقية لاعتقال كوفن كانت "قول كلمة حق في وجه ظالم"، وتابعت حديثها بالقول: "بعد اعتقالها ظنت السلطات التركية أنها كتمت صوت ليلى كوفن، حتى عادت وقابلتهم بمقاومة الأمعاء الخاوية حين أضربت عن الطعام لـ 200 يوم".

وشددت على أن ليلى كوفن، "كسرت سياسة هذا النظام المستبد، مما اضطر إلى السماح لمحاميّ القائد وأقاربه بلقائه والاطمئنان على صحته".

واستنكرت ملاك الرباح نيابة عن جميع نساء دير الزور، الحكم الصادر بحق ليلى كوفن، وعدّتها "رمزاً للمرأة الحرة في العالم وقدوة لجميع النساء نتيجة موقفها المشرّف عام 2018 (وهو العام الذي بدأت فيه إضرابها عن الطعام).

واختتمت ملاك الرباح حديثها، بالقول: "نساء دير الزور يعتبرون المعتقلة ليلى كوفن منارة وشعلة تنير درب الحرية، وقدوة عظيمة لجميع نساء شمال وشرق سوريا، كونها المرأة المناضلة والقوية التي لا تصمت عن حقها وتنادي بحرية الغير دون الاكتراث لأي قوة ضدها".

(س ر)

(ANHA)