إدارية في مسد تدعو للاعتراف بالإدارة الذاتية لإنهاء الحرب في سوريا

وحول ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية قالت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية في ناحية الدرباسية بديعة عربو إن المرحلة التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا بشكل عام مرحلة حساسة لأن المنطقة تشهد هجمات ونزاعات من جميع الأطراف وخاصة دولة الاحتلال التركي التي تعمل دائماً على محاربة مشروع الإدارة الذاتية الذي حقق نجاحاً في المنطقة.

ثورة 19 تموز انتصرت بدماء الشهداء

وأضافت بديعة:" ثورة 19 تموز حققت نجاحاً كبيراً من جميع النواحي بفضل دماء الشهداء لذلك تعمل جميع الدول على إفشال هذا المشروع الذي أعطى لجميع مكونات شمال وشرق سوريا حقوقها وحقق نظاماً ديمقراطياً وأخوة الشعوب.

إرادة مكونات شمال وشرق سوريا أقوى من الهجمات

وبينت بديعة أن المقاومة التي أبدتها مكونات شمال وشرق سوريا في محاربة مرتزقة داعش والهجمات التركية في خندق وجبهة واحدة أكدت لجميع العالم أن هذه الثورة ثورة ديمقراطية.

ونوهت بديعة أن إرادة مكونات شمال وشرق سوريا انتصرت على كل الهجمات التي حاولت تدمير هذا المشروع وتابعت قائلة:" على جميع الدول والمجتمع الدولي أن يدعموا ويساندوا مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لأنها حققت الكثير من الانتصارات وهذا واضح للعالم".

يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية

وأوضحت بديعة أنه منذ بدء ثورة 19 تموز تمارس تركيا جميع أنواع الجرائم من جهة تدعم مرتزقة داعش ومن جهة أخرى تشن هجمات على المنطقة بهدف ضرب وإفشال مشروع هذه الثورة. من أجل إيقاف الحرب في سوريا يجب الاعتراف بالإدارة الذاتية.

واختتمت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية بديعة عربو حديثها بالقول:" الإدارة الذاتية مشروع ناجح لأنها تمكنت من تنظيم مكونات المنطقة وإعطاء كل مكون حقه وحماية المنطقة من جميع الهجمات لذا يجب الاعتراف بهذه الإدارة لأنها قادرة على حل الأزمة السورية وإنشاء نظام ديمقراطي.

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ANHA