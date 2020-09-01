إداريّو مجلس الشّعب بالرّقة: الإدارة الذّاتيّة الجسر الوحيد نحو سوريّا اللّامركزيّة

سلسة من الممارسات ضد مناطق شمال وشرق سوريا تندرج في نطاق الحرب الخاصّة تستهدف المنطقة لإثارة القلاقل والفتن بين المكوّنات من جهة وبين المكوّنات ومؤسّسات الإدارة الذاتية من جهة أخرى بهدف دفع شعوب شمال وشرق سوريا للتخلّي عن إنجازات حقّقتها هذه الإدارة الذاتية والمدنية.

وبهذا الصّدد استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء بعض أعضاء مجالس الشعب بريف الرقة الجنوبي الذين تحدّثوا عن نجاح مشروع الإدارة الذاتية في إدارة مناطق شمال وشرق سوريا بعد تحريرها من مُرتزقة داعش.

الإداري في مجلس الشّعب بالكسرات بريف الرقة الجنوبي حجي الشهاب أكّد أنّ: "تأسيس الإدارة الذاتية جاء تلبيةً لطموحات الشّعب في عموم المناطق السورية في ضرورة وجود مشروع حكم ينهي عقود من الإقصاء والتهميش تعرّض لها أبناء مناطق سوريا عدة بسبب وجود نظام مركزيّ تقلّد مناصب الحكم، ورفض التعددية السياسية، وحكم البلاد من خلال رؤية الحزب الواحد".

وأضاف الشّهاب أنّ: "المؤسسات العاملة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا هي اليوم تمثّل الشعب الذي اختارها لتكون جسره الوحيد للعبور نحو سوريا التعدّدية اللّامركزية التي يطمح لها أبناء سوريّا".

وأكّد الشّهاب أنّ: "الشعوب في شمال وشرق سوريا ترفض اليوم التخلّي عن مشروعها المتمثّل بالإدارة الذاتية وإنجازاتها التي تحقّقت على كلفّة الأصعدة الخدمية والاجتماعية والسياسية والعسكرية, والعودة للوراء إلى سلطة النظام المركزي".

وبدورها أشارت الإدارية بمجلس الشّعب بالكسرات سمر العبد بالقول: "إنّ المرأة السورية تمكّنت ومن خلال مشروع الإدارة الذاتية، أن تنال حقوق خسرتها خلال الفترات السابقة, واليوم هي دخلت كل ميادين الحياة برؤية الرئاسة المشتركة التي جعلتها جنب إلى جنب مع الرجل في كلّ المجالات العملية، فهي باتت تؤمن أن المشروع الوحيد الذي يمكّنها من تحقيق أهدافها هو مشروع الإدارة الذاتية الّذي أنقذها من التهميش الذي عانت منهُ خلال عقود حكم الأنظمة المركزي".

ومن ثمّ اختتم إداريّو مجلس الشّعب بالكسرات حديثهم برفضهم التخلّي عن الإنجازات التي تحقّقت من خلال إدارة الشّعب نفسهُ بنفسه والعودة إلى النّظام المركزيّ الذي حكم سوريا لعقود طويلة.

(إ)

ANHA