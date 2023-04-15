إداريات وعضوات أحزاب سياسية ينددن بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان

يتعرض القائد عبد الله أوجلان المعتقل في سجن جزيرة إمرالي ببحر مرمرة منذ 15 شباط 1999، لعزلة مشددة، ولا ترد أي معلومات من القائد ورفاقه الثلاث في السجن، منذ أكثر من عامين. وتثير العزلة المشددة حفيظة أهالي شمال وشرق سوريا، وسط مطالبتهم برفع العزلة والكشف عن وضعه الصحي.

عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، عبير الخليل، أدانت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأشارت إلى أن الدولة التركية الفاشية تريد عبر تشديد العزلة فصل القائد عن الشعوب المؤمنة بفكره.

ولفتت عبير الخليل إلى أنه كان ينبغي على تركيا الكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان بحلول شهر آذار المنصرم، إلا إنها لم تدلِ بأي تصريح حول ذلك.

يجب أن يكون القائد بين الشعب

ونوهت عبير الخليل: "نحن نساء شمال وشرق سوريا، نطالب شعب المنطقة والمرأة خاصة، رفع وتيرة نضاله؛ من أجل رفع العزلة عن القائد وتحريره جسدياً؛ لأنه قائد أممي وإنساني"، وشددت: "يجب أن يكون القائد بين الشعب، وإن يعيش حياته الطبيعية حراً كريماً".

من جهتها، أدانت عضوة لجنة التدريب في مكتب تجمّع نساء زنوبيا، عبير النافع، العزلة المفروضة على القائد عبد لله أوجلان، معربة عن رفضها لهذه العزلة وطالبت القوى الدولية بالتحرك لمعرفة والإفصاح عن وضع القائد الصحي.

كما أدانت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، سوسن الخلف، موقف لجنة مناهضة التعذيب (CPT)، وادعائها اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان، وهو ما يتناقض مع ما أكده محامو القائد رفضه اللقاء باللجنة. كما دانت صمت القوى الدولية تجاه ما يرتكب بحق القائد من انتهاكات.

بدورها، طالبت الناطقة باسم المرأة في مجلس إدلب الخضراء، ميسون محمد، برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، ودانت: "السجن التعسفي بحق القائد المفكر عبد الله أوجلان".

(ي م)

ANHA