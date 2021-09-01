إداريات أكاديمية المجتمع الديمقراطي: أفكار القائد هي المنفذ الذي تتنفس عبره شعوب المنطقة

بعد عصور من طمس هوية الشعوب عاشتها منطقة الشرق الأوسط بفعل الاتفاقات الدولية ظهر فكر القائد عبد لله أوجلان الذي كان بمثابة المنفذ لهذه الشعوب وبالتحديد للمرأة، ولكنه لقي معارضة من قبل الأنظمة الفاشية التي تحكم العالم، لذلك تعرض القائد لمؤامرة دولية.

وتفرض السلطات التركية منذ أعوام عزلة مشددة على القائد عبدالله أوجلان، وتمنع عائلته ومحاميه من اللقاء به، وهذه العزلة هي استمرار لمسلسل الإبادة ضد الكرد واستمرار جرائم القتل بحق النساء والأزمات البيئية.

المسؤولة عن قسم التدريب في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، جانا عبدو، أشارت إلى أن الهدف من العزلة على القائد هو وضع المنطقة في حصار خانق؛ لأن أفكار القائد هي المنفذ الذي تتنفس عبره شعوب المنطقة.

وأكملت "القائد يرى في المرأة أمة، وهذه الأمة تعيش في ظلام خانق في ظل الفكر الذكوري المهيمن؛ لذا عندما تقوم تركيا باستهداف الناشطات السياسيات، مثال ما حصل في حلنج العام الماضي بحق عضوات مؤتمر ستار، فإنها تعلم ماذا تفعل، حيث تحاول قطع الطريق أمام كل امرأة تجاهد لإيصال فكر القائد لشعب المنطقة".

جانا عبدو أكدت في سياق حديثها أن تدريب الشعب وفق أفكار القائد عبد الله أوجلان يسهم في الحد من تأثيرات العزلة.

شعوب المنطقة مقسمة بفعل الاتفاقات الدولية

آفاشين مستو، الإدارية في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات قالت بدورها: "ما حصل بحق القائد أوجلان كانت مؤامرة دولية متواصلة إلى يومنا هذا، واليوم بعد تأكد الدول المشاركة في المؤامرة بأنها لم تستطع إخماد الثورة الفكرية التي أنارت الشرق الأوسط، اتفقت على فرض العزلة داخل سجن إمرالي".

ولفتت آفاشين أن الثورة الفكرية للقائد تعد بمثابة ميلاد جديد ومضاد للفكر الشوفيني، استطاع الشعب خلاله كسر حاجز الصمت أمام الأنظمة المستبدة.

وأضافت "نفهم من فكر القائد بأن شعب الكردي شعب واحد، لكن الاتفاقات الدولية الساعية لطمس هوية شعوب المنطقة قسّمته، إلا أن فكر القائد أعاد لمّ شمل هذه الشعوب؛ لذلك لم يتلق مشروعه الذي طرحه وتعيش بفضله كافة المكونات في شمال وشرق سوريا بأمان، قبولاً".

وناشدت آفاشين الشعوب المضي على هذا الفكر، وبالتحديد النساء مؤكدة أنه حان وقت الحرية، ورفع العزلة.

(ن ك/س و)

ANHA