إداري في سد الفرات يحذر من نتائج وخيمة جراء انخفاض مستوى السد لـ 6 أمتار

تستمر دولة الاحتلال التركي باستخدام كافة أساليب الحرب القذرة في حربها ضد شمال وشرق سوريا، حيث استخدمت سياسة حرب المياه والتعطيش كورقة ضغط على الملايين من الأهالي، من خلال حبسها لمياه نهر الفرات منذ مطلع عام 2021 الماضي، ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية تهدد المنطقة برمتها.

ويشهد نهر الفرات تقليصاً كبيراً في الوارد المائي للأراضي السورية، وتراجعاً خطيراً في منسوب بحيرة سد الفرات التي وصفت بالمستويات الميتة جراء النقص الكبير عن منسوبها الطبيعي.

عن ذلك، قال إداري شعبة الأمن الصناعي في سد الفرات، عماد عبيد، "يشهد نهر الفرات أصعب حالاته في ظل قلة الوارد المائي لمياه نهر الفرات التي تضخها الدولة التركية، ما انعكس بشكل سلبي على المنطقة من كافة الجوانب".

وأضاف "كميات الوارد المائي المتفق عليها خلال اتفاقية عام 1987 والتي تنص على ضخ 500 م3/ثا من المياه لسوريا والعراق، بينما كمية الوارد المائي في الوقت الراهن لا تتجاوز 250 م3/ثا".

وأوضح عبيد "أن الكميات الوارد المائي المقدرة بـ 250 م3/ثا لا تكفي للمحافظة على منسوب بحيرة نهر الفرات، ويتم استنزافها من أجل ضخ مياه الشرب واستجرار مياه الري وتوليد الطاقة الكهربائية".

وعن انخفاض المنسوب الأعظمي لمياه بحيرة سد الفرات، أشار عبيد "في الحالة الطبيعية للوارد المائي لنهر الفرات يجب أن يكون المستوى في البحيرة 304 متر فوق مستوى سطح البحر، وحالياً انخفض إلى 298 متر، بنقص وصل إلى 6 أمتار، جراء الحبس المستمر منذ 22 شهراً على التوالي".

وتابع "خلّف هذا النقص عدة انعكاسات سلبية على المنطقة، من خروج عدد من مضخات مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة قلة التوليد، وانتشار مظاهر التلوث في بعض أجزاء النهر".

وعن كميات المياه التي تستنزفها البحيرة لضخ المياه عبر قناة البليخ، قال عبيد "تبلغ كميات المياه التي تُضخ لقناة البليخ 8 م3/ثا، وذلك من أجل تقديم الدعم للمزارعين من أجل ري محاصيلهم الزراعية وسط حالة الجفاف التي تضرب المنطقة".

وتعتبر قناة ري البليخ من أهم المشاريع المائية المقامة على سد الفرات، التي تروي حوالي 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بريف الطبقة والرقة، بالإضافة إلى تأمين مياه الشرب لمئات القرى.

وأكد عبيد في ختام حديثه "أنه في حال استمرار الحبس التركي لمياه الفرات وبقاء الوضع على ما هو عليه، سيخرج سد الفرات عن الخدمة، متسبباً بكارثة إنسانية نتيجتها وخيمة".

(خ)

ANHA