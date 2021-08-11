إداري في PYD: استمرار العزلة على القائد يعني استمرار الحروب في الشرق الأوسط

تستمر العزلة المشددة التي فرضتها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان، والتي كانت وما زالت محل استنكار لدى كافة الفئات والمكونات المتعايشة في الشرق الأوسط، وفي مناطق شمال وشرق وسوريا بشكل خاص.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD) ) علاء الظاهر من المكون العربي قال حول الموضوع " نحن شعوب في الشرق الأوسط نعيش في الوطن، ولكن شعوب المنطقة لا يمتلكون حقاً بالعيش كمواطن ضمن وطنه، ولكن مع بدء ثورة شمال وشرق سوريا تبنت شعوب المنطقة فكر القائد عبد الله أوجلان وفكر الأمة الديمقراطية".

العزلة فرضت على القائد أوجلان لكي تواصل الدول المهيمنة حروبها

وأضاف الظاهر" نحن كمكون عربي رأينا بأنه من خلال هذا الفكر وهذا المشروع، مشروع الأمة الديمقراطية والعيش المشترك، تم تعزيز العدالة لجميع المكونات بعيداً عن السلطوية ".

وتابع علاء الظاهر حديثه قائلاً: " الدول المهيمنة من مصلحتها أن تبقى الحروب قائمة في الشرق الأوسط، بهدف ارتكاب المجازر بحق الشعوب والمكونات، لذلك حصلت المؤامرة التي استهدفت القائد أوجلان"

استمرار العزلة يعني استمرار الحروب والإبادة في الشرق الأوسط

وأضاف الظاهر" عندما نطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان نعلم جيداً مدى تأثير ذلك على شعوب الشرق الأوسط، كون فكر القائد أوجلان هو لصالح شعوب المنطقة وليس لصالح السلطوية.، لأنه مشروع للسلام ومشروع ديمقراطي لشعوب المنطقة. أما استمرار العزلة على القائد عبدالله أوجلان فيعني استمرار الإبادة بحق شعوب المنطقة من قبل الدول المهيمنة".

وطالب علاء الظاهر في ختام حديثه برفع العزلة عن القائد أوجلان، "لأن العزلة المفروضة على القائد تشكل خطراً على شعوب الشرق الأوسط بأكملها".

(ك)

ANHA