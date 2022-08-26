إداري في مشفى آفرين: أحد أسباب استشهاد زهير محمد هو حصار حكومة دمشق

شنّ جيش الاحتلال التركي في 24 آب الجاري، هجوماً عبر طائرة مسيرّة انتحارية استهدفت مركز ناحية تل رفعت، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين.

وحسب الكادر الطبي في مشفى آفرين فإن المصاب "زهير عبد الرحمن محمد (36) عاماً" استشهد اليوم، متأثراً بإصابته في إحدى مشافي مدينة حلب ليرتفع عدد الشهداء إلى 4.

في هذا السياق، بيّن رئيس قسم التمريض في مشفى آفرين محمد أصلان، في لقاء مع وكالتنا "لقد تعاملنا مع جميع الجرحى بالإمكانات المتوفرة لدينا وكانت إصابة المواطن زهير عبد الرحمن محمد خطيرة جداً، حيث نقل اليوم إلى مشافي مدينة حلب لإجراء (C T) طبقي محوري لصدره، وبعد التصوير تبين أنه يعاني من انصباب جنب ثنائي حرفي الجهتين مع رضوض في الصدر ما أدى إلى استشهاده".

وأوضح أصلان أن المواطن زهير استشهد نتيجة عدم توفر الإمكانات الإسعافية ووسائل التشخيص في مشفى آفرين، قائلاً: "لو كان عندنا أجهزة طبية وتشخيص لما اضطررنا إلى نقله إلى مشافي حلب".

وقال إن المشفى يعاني من عدم توفر جهاز تصوير طبقي محوري وأجهزة دوران الدم و(البلازما) والصفيحات التي تؤثر على عمل مشفى آفرين، نتيجة حصار حكومة دمشق المفروض على مقاطعة الشهباء ومنعها دخول الأجهزة الطبية والأدوية.

وطالب رئيس قسم التمريض في مشفى آفرين، محمد أصلان الجهات المعنية والمنظمات الدولية، بإدخال المساعدات إلى مقاطعة الشهباء من الأجهزة الطبية والأدوية.

(ج س/ف)

ANHA