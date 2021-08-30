إداري في مجلس عوائل الشهداء يؤكد ألاّ سبيل لهزيمة تركيا سوى وحدة الكرد

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا هجمات متصاعدة في الفترة الأخيرة من قبل دولة الاحتلال التركي، وتصدر ردود الفعل الغاضبة من الشارع تجاه الصمت الروسي بشكل خاص كونه الضامن لوقف إطلاق النار في المنطقة تجاه انتهاكات وجرائم تركيا في المنطقة.

وفي هذا السياق؛ قال الإداري في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، سليمان سليمان، إن "الدولة التركية تستهدف الكرد عبر التاريخ، فقد رأينا كيف دعمت داعش أثناء معركة كوباني، ثم احتلت مناطق عدة في الشمال السوري انتقاماً لهزيمة داعش وارتكبت المجازر والانتهاكات بحق شعب المنطقة".

وأضاف سليمان "تريد الدولة التركية إحياء السلطنة العثمانية القديمة، وهذا واضح عبر تدخّلها في دول عدة في الشرق الأوسط بدءاً من ليبيا وأرمينيا وسوريا وباشور كردستان وصولاً إلى أفغانستان".

وأشار سليمان إلى أن تركيا "تريد زعزعة أمن واستقرار منطقة شمال وشرق سوريا عبر شنها للهجمات على المنطقة، سواء بالطائرات المسيّرة أو بالقصف المدفعي".

وأكد أن هدف تركيا هو ضرب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "عبر تخويف شعب المنطقة وتهجيره من مناطقه من خلال الهجمات شبه اليومية على المنطقة مستهدفة المدنيين".

وأردف سليمان سليمان "قدّم شعب المنطقة آلاف الشهداء وحارب عن العالم أجمع ضد داعش، والآن نرى الجميع يعصبون أعينهم تجاه ما يحصل من انتهاكات وجرائم بحق هذا الشعب".

وطالب الشعب الكردي في كافة مناطق كردستان بالاتحاد ضد الهجمات التركية؛ لتحقيق الاستقرار وحل القضية الكردية.

كما طالب شعب شمال وشرق سوريا بعدم الانجرار "وراء فتن العدو التركي والبقاء على أرضه والنضال في وجه الاحتلال وهجماته".

هذا واستشهد، جراء القصف التركي بالطائرات المسيّرة على مناطق عدة في شمال وشرق سوريا، على طريق علي فرو وناحية عين عيسى ومنبج 11 شخصاً، وجرح العشرات منذ بداية الشهر الجاري.

(ج)

ANHA