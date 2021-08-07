إداري في جامعة الشرق بالرقة: الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب الحاملين لكافة الشهادات الثانوية

بعد عمل دؤوب على افتتاح جامعة في مدينة الرقة وتجهيزها من كافة النواحي، فتحت جامعة "الشرق" باب التسجيل أمام طلاب وطالبات مناطق شمال وشرق سوريا عامة للتسجيل فيها.

وبهذا الخصوص قال نائب رئيس جامعة الشرق للشؤون الإدارية ودكتور مادة الفيزياء خليل العلي في تصريح لوكالتنا إنه يوجد ضمن جامعة الشرق عدة أفرع، منها كلية العلوم التي تحتوي الاختصاصات التالية: ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء ومعلم صف)، وكلية الآداب والعلوم الاجتماعية وتضم(الأدب العربي) بالإضافة إلى معهد اللغة الإنكليزية، والمعهد التقني قسم الحاسوب.

ونوه خليل العلي: "أنه تم اختيار هذه الأفرع بحسب الحاجة العلمية للمنطقة" وقال إن كل فرع سيضم حالياً 40 طالباً وطالبة من حملة الشهادة الثانوية.

وقال خليل العلي إن إنشاء جامعة الشرق هو مطلب ضروري للمنطقة، لرفد مؤسسات الإدارة الذاتية بالخبرات العلمية، وسميت بجامعة الشرق كونها ستكون على مستوى المنطقة من منبج إلى دير الزور.

وأضاف العلي: "من الممكن في السنوات القادمة أن تكون هناك أقسام لهذه الجامعة في الطبقة ودير الزور ومنبج بحسب الحاجة، وحالياً الأقسام التي تم افتتاحها في الرقة حسب الطلب على الشهادات بحسب حاجة العمل في المنطقة وقدرة استيعاب الجامعة".

'سيتم دعم جميع الطلاب المهجرين'

وأكد العلي أنه سيتم دعم جميع الطلاب المهجرين من كري سبي وعفرين وسري كانيه، من خلال إعطائهم رواتب شهرية خلال فترة دراستهم في الجامعة، بالإضافة إلى تأمين سكن جامعي لجميع الطلاب الذين يقطنون خارج مدينة الرقة، وأوضح أنه توجد أربع وحدات سكنية اثنتان للإناث واثنتان للشباب منعزلة عن بعضها، ونوه بأن السكن مجهز بشكل جيد لتأمين ظروف مناسبة للطلاب.

وعن العلاقات مع الجامعات في سوريا أو في الدول الأخرى قال العلي: "حالياً جامعة الشرق هي الجامعة الرابعة في المنطقة بعد جامعة كوباني وعفرين وروج آفا، وأضاف: "نحن لسنا بصدد إغلاق باب أي علاقة مع أي جامعة، ونعتبر أن جامعتنا لها شخصيتها الاستقلالية".

مضيفاً: "إن أي جامعة تريد أن تقيم معنا أي علاقات علمية وأكاديمية وتبادل ثقافي سواء كانت من الجامعات السورية أو الخارجية فأبوابنا مفتوحة أمام الجميع، ولدينا تجربة في جامعة روج آفا التي كانت سباقة بإقامة العلاقات مع جامعات الدول الأوربية وتعاونها معها، ويعود السبب إلى أن الجامعات الأوربية لها شخصية استقلالية عن الحكومة، ولا تملي عليها الحكومات في فتح العلاقات مع أي جامعة، وهذا ما نسميه نظاماً جامعياً ديمقراطياً، واليوم نحن في جامعات شمال وشرق سوريا نعمل على هذا النظام الجامعي".

وبالنسبة للاعتراف بشهادات جامعات شمال وشرق سوريا قال العلي: "الاعتراف عبارة عن نتائج عمل مستمر على مدار سنوات وعلاقات واسعة، فالاعتراف لا يأتي من خلال حمل ورقة ثبوتية أنها اعتراف، بل من خلال نتاج تخريج عدد من الطلاب عملياً وكادر تدريسي جيد، بالإضافة إلى العلاقات مع الجامعات والتي ستقبل بالشهادات، وهذا الأمر سيأتي بشكل تدريجي". ووصف الاعتراف بأنه "ليس ميزة ولكنه تحصيل حاصل".

وبالنسبة للشهادات التي ستقبلها جامعة الشرق قال نائب رئيس جامعة الشرق للشؤون الإدارية، إنهم سيقبلون شهادات الثانوية للإدارة الذاتية بكافة فروعها وشهادات الثانوية للحكومة السورية بكافة أفرعها العلمية والأدبية والصناعة واختصاص الحاسوب، ".

وفي الختام ذكر خليل العلي أن أبواب جامعة الشرق في الرقة مفتوحة لتسجيل الطلاب الراغبين بإكمال دارستهم ضمن جامعة الشرق.

(ل)

ANHA