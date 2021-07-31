إداري في الأمن الداخلي يكشف تفاصيل استهداف الطائرة التركية للمدنيين جنوب كوباني

واستهدفت طائرة استطلاع تركية ظهيرة يوم أمس الجمعة سيارتين مدنيتين في قرية قومجي التي تبعد عن مدينة كوباني بـ 25 كيلومتراً وتقع على طريق كوباني – حلب، دون أن يصاب أحد من المدنيين بضرر، وتوقفت الأضرار على المادية فقط.

وحول هذا الاستهداف الذي قام به الطيران المسيّر التركي للمدنيين في قرية قومجي صرح الإداري في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في ناحية صرين، حجي أوسو، لوكالتنا "بعدما قمنا بكل الإجراءات المطلوبة وفحصنا مكان الانفجار جيداً تأكدنا أن الانفجار حصل نتيجة استهداف طائرة مسيّرة لسيارتين مدنيتين كما تفعل دولة الاحتلال التركي في كل مرة".

وأضاف حجي أوسو "ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران دولة الاحتلال التركي منازل المدنيين وسياراتهم في مناطق شمال وشرق سوريا، والهدف من كل هذا هو زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق الفوضى".

وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

ووجه أوسو حديثه لأهالي المنطقة وقال "نحن في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في شمال وشرق سوريا نقول لأهالي المنطقة إننا سنكون على قدر المسؤولية في سد الطريق أمام أي محاولة تقوم بها دولة الاحتلال التركي لترهيب المدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم".

والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي تستهدف بين فترة وأخرى عبر الطيران المسيّر منازل المدنيين وممتلكاتهم، وفي العام الفائت قامت باستهداف منزل في قرية حلنج واستشهد على إثرها ثلاثة نساء.

(ن ك/ج)

ANHA