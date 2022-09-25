إداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي: العزلة على القائد أوجلان هدفها النيل من حرية شعب بأسره

تستمر دولة الاحتلال التركي بشتى الوسائل إعاقة حل الأزمة المتفاقمة والمستعصية في تركيا والشرق الأوسط بشكل عام، حيث تستمر بفرض العزلة على القائد أوجلان، وتنتهج سياسة الإبادة ضد الشعب الكردي.

يرى الكثيرون حول العالم أن الحرية الجسدية للقائد أوجلان، هي حرية الشرق الأوسط وحل الأزمات التي تعاني منها تركيا والعالم بشكل عام.

العالم يعلم جيداً استحالة وجود حل للقضية الكردية إلا من خلال الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، فتاريخ المسيرة النضالية الفكرية للقائد تثبت أنه أراد التخلص من التناقضات الموجودة بين المجتمع والسلطة، ووضع منظومة فكرية مجتمعية جديدة تمكن المجتمع من خلالها من حل الأزمات المتراكمة وتقديم حياة أفضل في مجتمع أخلاقي.

كسر العزلة

عن استمرار العزلة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي، يقول الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في مدينة قامشلو، موسى خليل، إن "الأنظمة الحاكمة والمتسلطة تخشى إطلاق سراح القائد؛ لأنها على دراية تامة أنه مفتاح الحل الوحيد لكردستان والشرق الأوسط والعالم أجمع؛ أي أن كسر العزلة هو سبيل النجاة الوحيد للمنطقة".

طمس حرية شعب بأسره في شخص القائد أوجلان

مضيفاً "ستصبح حرية القائد الجسدية بمثابة ضربة مميتة للأنظمة الحاكمة والفكر الموجود حالياً، وهذا لا يصب في مصالحهم، لذلك يسعون جاهدين من خلال فرض العزلة وتشديد العقوبات الانضباطية عليه، إلى طمس حرية شعب بأسره في شخصه".

قال خليل: "بتطبيقنا لأفكار القائد نشعر أن الإنسانية أُعيدت إلينا بعدما كنا بعيدين عنها كل البعد".

حرية الفرد والمجتمع

أكد خليل "القائد لم يحارب سوى مفهوم الدولة، وخرج بمفهوم جديد للعالم في ظل ما كان يشهده العالم من فكر الدولة القومية والحداثة الرأسمالية التي باتت تخنق المجتمعات وتكبس على أنفاسها، وذلك من خلال طرح مشروع الأمة الديمقراطية الهادف إلى حرية الفرد والمجتمع واحترام الآراء والمعتقدات".

فكر أممي أخلاقي سياسي اجتماعي

أضاف خليل "منذ اعتقال القائد أوجلان وإلى اليوم لازال فكره يطبق بشكل حرفي وكأنه موجود بيننا، كما وينتشر فكره على نطاق واسع؛ لأنه فكر أممي أخلاقي سياسي اجتماعي، فكر أحيا مجتمعاً ضائعاً بين أفكار الأنظمة الحاكمة، حيث استطاع القائد أوجلان أن يصبح مثالاً بفكره وفلسفته لجميع الشعوب المتعايشة بأمان في مناطق ميزوبوتاميا (الهلال الخصيب)".

أكد موسى خليل في ختام حديثه "على الاستمرار في النضال والمقاومة على نطاق أوسع حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

(ف)

ANHA