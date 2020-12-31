إدارة ترامب تترقب تطبيع دولة أخرى للعلاقات مع إسرائيل

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تبذل جهودًا متواصلة لإنجاز اتفاق سلام جديد بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية أخرى، قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، إن بلاده تضغط من أجل تطبيع دولة عربية أو إسلامية أخرى لعلاقاتها مع إسرائيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، ذكرت مصادر في القدس وواشنطن أن إندونيسيا وموريتانيا، والنيجر وعمان قد تكون الدول التالية في قائمة اتفاقات التطبيع، كما كانت هناك تقارير مستمرة عن إحراز تقدم في باكستان.

وقال المصدر الذي شارك في المفاوضات بشأن اتفاقات إبراهيم "نعمل بجد لتحقيق ذلك"، فيما أكد مصدر ثان في إدارة ترامب على الجهود الجارية.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، انضمت كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، إلى اتفاقات "إبراهيم" التي أسست علاقات دبلوماسية مفتوحة ورسمية مع إسرائيل.

(م ش)