إدارة ترامب تسمح للعراق باستيراد النفط والغاز من إيران لـ 45 يومًا فقط

وقلّصت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته مدة إعفاء العراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وحملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة ترامب على إيران جعلت العراق يعتمد على الإعفاءات الأميركية المتجددة، لشراء ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا، تاركًا لإدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تنصيب الرئيس الجديد في 20 كانون الثاني/يناير.

وعادة، تستمر الإعفاءات 120 يومًا، ما يتيح للمسؤولين العراقيين والأميركيين الوقت لتحديد كيفية حصول العراق على الكهرباء اللازمة، وتم تقليص هذه الفترة لـ60 يومًا في الصيف.

ويعاني العراق من نقص حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات على الرغم من إنفاق الحكومات المتوالية أكثر من 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003، لذلك يعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الإيراني الذي يصله بأسعار عالية.

وكانت تقارير قد كشفت أن إيران تتدخل في الشؤون العراقية وتفرض مصالحها على حساب مصالح الشعب العراقي، فقد أكد وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي، أن السعودية عرضت على العراق بيع الغاز لها بأسعار أقل من الأسعار العالمية، وبعد الموافقة على الصفقة لم يسافر الوفد العراقي للتوقيع بسبب الضغوط الإيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية "الوزير بومبيو جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران"، وتابع: "يضمن الإعفاء أن يكون العراق قادرًا على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

ومن الناحية العملية، يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية، التي تتعرض بالفعل لضغوط من تهديدات أميركية بسحب سفارتها من بغداد.

واستخدمت واشنطن الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ المجموعات المدعومة من إيران في العراق.

(م ش)