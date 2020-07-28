إدارة سيمالكا تصدر تعميمًا بخصوص حاملي الإقامة العراقية

أصدرت إدارة معبر سيمالكا الحدودي ما بين روج آفا وباشور "جنوب" كردستان. تعميمًا بصدد الراغبين بالعودة إلى أراضي جنوب كردستان من الحاملين للإقامة العراقية.

وخلال تعميمها الذي نُشر على صفحتها الرسمية، أشارت الإدارة إلى أنه تم تحديد يومي الأربعاء ٢٩ والخميس ٣٠ من شهر تموز الجاري للسماح بالعبور، وخصصت بذلك المقيمين في هولير والسليمانية فقط.

فيما بينت أنه بخصوص المقيمين في المناطق الأخرى سيتم نشر أي جديد بعد عيد الأضحى.

كما واشترطت الإدارة على المسافرين اصطحاب حقيبة واحدة من الأمتعة، وقالت" نظرًا لنقلهم بالحافلات إلى مناطق إقامتهم".

(سـ)

ANHA