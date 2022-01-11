إدارة مستشفى كوباني: وضع جرحى القصف التركي للمدينة وريفها مستقر

تطمينات إدارة مشفى كوباني عن وضع الجرحى للرأي العام جاءت بعد أيام من القصف المدفعي التابع لجيش دولة الاحتلال التركي لمدينة كوباني وريفها يوم السبت المنصرم، والذي أسفر عن جرح 12 مواطناً بينهم نساء وأطفال، واستشهاد مواطن من قرية خاني شرقي مدينة كوباني.

وأكدت إدارة المستشفى أنه تم تخريج 7 جرحى من المشفى في الأيام الأولى من إصابتهم بعد التأكد من أن وضعهم الصحي مستقر، بينما بقي 4 منهم في مشفى كوباني، باستثناء حالة واحدة وهي المواطنة بسنة حنيفي التي تم تحويلها إلى مشافي مدينة الرقة ومن هناك تم تحويلها إلى مشافي مدينة قامشلو، وذلك بسبب إصابتها البالغة في كتفها الأيسر وعدم تمكن الأطباء من السيطرة على وضعها، والآن حالتها مستقرة بعد إجراء عملية لها.

وفيما يتعلق بالمرضى الأربعة الذين بقوا في مشفى مدينة كوباني قالت إدارة مستشفى كوباني بأن "حالة الطفل عبدو مصطفى حنيفي حرجة بسبب فقدانه لإحدى قدميه، والآن حالته مستقرة بعد إجراء كل ما يلزم له من عمل طبي لإيقاف النزيف الناجم عن بتر قدمه، وأما الثلاثة الباقين فالآن وضعهم مستقر وسيتم تخريجهم من المشفى خلال الأيام المقبلة".

ومن جانبه قال الطبيب المشرف على الجرحى بختيار مدرس إن "وضع الجرحى كان متفرقاً أثناء وصولهم للمشفى لحظة قصف المدينة وريفها فمنهم من كانت حالته خطرة جداً، ولكنهم تمكنوا من السيطرة على الوضع وكل من في المشفى قام بعمله على أكمل وجه تجاه هذه الحالات لينجحوا في إنقاذ الجرحى في نهاية الأمر".

وأوضح بختيار مدرس أنه "اليوم وبعد إجراء الفحوصات الكاملة لهم فإن المرضى يستطيعون تلقي العلاج في المنزل، وبإمكانهم الخروج من المشفى بعد استقرار وضعهم".

(ن ك)

ANHA