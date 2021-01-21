إدارة مشفى القلب والعين تستعد لإجراء أول عملية للقلب المفتوح

قسم جراحة القلب، افتُتح بعد تجهيزات استمرت أشهرًا، قامت بها إدارة مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو التابع لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا.

ويقدّم المشفى خدماته الصحية والطبية لمرضى العين والقلب، بتسهيلات مادية كبيرة، وتتحضر إدارة المشفى خلال الأيام المقبلة لإجراء أول عملية للقلب المفتوح، لتكون أول عملية جراحية من نوعها تُجرى في إقليم الجزيرة.

هذا وكانت هذه العمليات تُجرى في مشافي دمشق وحلب وحمص فقط على مستوى سوريا، وكانت النسبة الأكبر منها في مشافي دمشق، ما يكلّف المرضى وذويهم تكاليف مادية كبيرة، جراء السفر والإقامة وتكاليف المستشفيات الخاصة.

وتُعرف عملية القلب المفتوح أيضًا بجراحة القلب التقليديّة، وهي عملية يتم فيها فتح الجدار الصدري لتنفيذ جراحة في عضلات القلب أو صمّاماته أو شرايينه، حيث يقوم الجراح بشقّ عظم القصّ أو الجزء العلوي منه، وبمُجرد الوصول إلى القلب يتم وضع جهاز قلب- رئة اصطناعي ليحلّ محلّ القلب، ويقوم بوظيفته التي تتمثّل في ضخّ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويسمح هذا الجهاز للجرّاح بإجراء العملية في القلب المُتوَقِّف عن العمل والذي لا يتدفّق الدم من خلاله.

وبصدد آخر التجهيزات في قسم جراحة القلب، يقول المدير الطبي في المشفى الدكتور أنان خليل: " جلبنا أجهزة خاصة لنستطيع إجراء عمليات القلب المفتوح، كجهاز التخدير المتطور، وجهاز قلب الرئة- الصناعي، وجهاز البالون".

وتابع: كان من المفروض أن يتم افتتاح قسم جراحة القلب بالتزامن مع افتتاح قسم القلبية، ولكن واجهتنا بعض الصعوبات، ما أجبرنا على تأجيله ليتم الافتتاح الآن.

'أول عملية جراحية للقلب المفتوح ستُجرى بعد أيام'

خليل كشف أنه وبعد تجهيز غرفة جراحة القلب، سيتم بعد أيام قليلة إجراء أول عملية للقلب المفتوح، فور الانتهاء من الفحوصات اللازمة لأحد المرضى، وستتم على أيدي فريق جراحي متخصص قدم من خارج شمال وشرق سوريا، يرافقه فريق طبي من المنطقة، وفنيون للإشراف على الأجهزة وغرفة العناية المشددة.

وبصدد تكلفة العمليات أضاف خليل أنهم لم يحددوا أسعار تكلفة الجراحة القلبية إلى الآن، ولكن من المؤكد أن الأسعار ستكون مناسبة للمرضى وذويهم، وأنها لن تتجاوز الـ 40% من تكلفة العمليات التي كانت تجرى في المشافي خارج شمال وشرق سوريا.

′هدفهم مساعدة المرضى وليس الربح أو التجارة′

وقال: إن هدفهم من افتتاح القسم هو تقديم المساعدة للمرضى الموجودين في المنطقة، وهو ليس مشروعًا ربحيًّا أو تجاريًّا، وقد تم وضع هذه النسبة لأن المستهلكات اللازمة لإجراء عمليات جراحة القلب هي مستهلكات ذات أسعار عالية وليس من السهولة الحصول عليها.

وكانت إدارة مشفى القلب والعين قد خفّفت التكاليف عن مرضى العين، بعد جلبهم جهاز إكزايمر ليزك" ليزر"، الذي يساهم في توفير مصاريف إجراء عملية تصحيح النظر، حيث كان المرضى يضطرون للسفر من أجلها إلى المحافظات السورية أو باشور" جنوب " كردستان.

(م ح)

ANHA