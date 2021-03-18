إدارة منبج: الدولة التركية باحتلالها لعفرين تخرق كل المواثيق الدولية

وقرأ البيان الرئيس المشترك لمجلس التنفيذي في منبج، محمد خير شيخو، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ووجهاء وشيوخ العشائر، وذلك أمام مبنى الإدارة، اليوم.

وقال البيان: "ثلاث سنوات مرت على احتلال عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي، التي مازالت مستمرة في انتهاكاتها الصارخة في ظل الصمت الدولي، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والعهود والقوانين الدولية والإنسانية".

وأضاف: "ما شهدته وتشهده عفرين المحتلة من قتل وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي، ومن سجن وتعذيب واغتصاب ونهب للآثار وطمس لثقافة شعوب المنطقة، هو مأساة حقيقية وشكل وأسلوب وسياسة الدولة التركية القومية الفاشية، والتي تهدف إلى محو هوية أصحاب الأرض واحتلال المزيد من الأراضي السورية".

وأكد البيان أن مدينة عفرين هي جزء من الأراضي السورية، ولابد أن تتحرر بسواعد أبنائها ونضالهم ومقاومتهم المستمرة، وتصديهم ووقوفهم أمام العدوان الفاشي على عفرين بأنهم يمثلون مقاومة العصر ورمزًا للتضحية والصمود.

وتابع البيان: "وسنبقى نناضل بكل قوة وإرادة حتى نسترجع أرضنا المحتلة، ونحن واثقون بأن حقوق الشعوب التي سلبتها قوات القهر والاحتلال ستعود يومًا".

إلى ذلك ناشد البيان من منبج بكافة أطيافها ومكوناتها وإدارتها، كافة القوى الدولية والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية، الوقوف في وجه التهديدات التركية المتمثلة بسياسة أردوغان العدائية والحد من أعمال التخريب والسلب والنهب والقتل والتهجير التي تقوم بها العصابات الأردوغانية التي انتهجت القتل والتدمير منهاج حياة لها.

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعوب الحرة.

(س ع/ د أ)

ANHA