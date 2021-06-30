إدارة منبج: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإيقاف الجرائم التركية

وصعّدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في الآونة الاخيرة قصفها على قرى منبج المحاذية لخطوط التماس مع مناطق الاحتلال التركي, مخلفةً أضراراً في ممتلكات المدنيين القاطنين في المنطقة وخطراً مباشراً على حياتهم.

وتستخدم قوات مجلس منبج العسكري المرابطة في الجبهات مع الاحتلال التركي حقها في الدفاع المشروع عن النفس وتتصدى لعمليات التسلل المتكررة وترد على مصادر القصف المنطلق من القواعد التركية.

وحول هذا الموضوع، قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج محمد علي العبو في تصريح خاص لوكالتنا بأن "المناطق التي يستهدفها الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي هي قرى آهلة بالسكان".

وأضاف محمد علي العبو قائلاً "دائماً تعيش مدينة منبج بحالة من القلق والتوتر نتيجة الانتهاكات المستمرة على المنطقة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته التي تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها وتحقيق مآربها في المنطقة".

وأوضح العبو بأنه "خلال اليومين المنصرمين، كثفت تركيا هجماتها على المنطقة مما أدى إلى نزوح الأهالي من منازلهم إلى داخل المدينة تاركين بيوتهم وأراضيهم وأرزاقهم".

ويرى بأن "هذا الشيء ليس بالجديد على دولة الاحتلال التركي لأنها دولة احتلال وتحاول دائماً زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإضعاف مقاومتها أبنائها.

الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج أكد بأنهم يعيشون في مدينة منبج بحالة من الأمان والاستقرار والسلم الأهلي ولكن في الآونة الأخيرة هناك أجندات خارجية لم يعجبها ذلك وسعت لضرب هذا الأمن والاستقرار ولكنها بفضل وعي الشعب فشلت ولم تحقق أهدافها.

وقال موجهاً كلامه للمجتمع الدولي "كالإدارة المدنية في منبج وريفها نرفض هذه الاعتداءات السافرة والهمجية التي تقوم بها تركيا بحق أهلنا ومناطقنا، و ندعو المجتمع الدولي بكافة أطيافه إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه أفعال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها والضغط عليها لوقف هذه الانتهاكات بحق شعب المنطقة".

(ج)

ANHA