إدارة منبج تزور الجبهات وتهنئ المقاتلين بحلول ذكرى التحرير الرابعة

وزارت اللجنة التحضيرية اليوم، خطوط الجبهات مع المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها شمال وغرب مدينة منبج وذلك للاطلاع على أوضاع المقاتلين في الجبهات ومشاركة فرحة حلول ذكرى التحرير الرابعة والخلاص من داعش معهم.

وضمت اللجنة كلًّا من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها محمد خير شيخو، ونائبته جميلة أحمد، والرئيس المشترك لمركز الثقافة والفن عمر محمود، وعضوة مجلس المرأة لمياء خلو والقيادي في مجلس منبج العسكري عبد الرحمن البناوي.

بارك الأعضاء خلال الزيارة حلول ذكرى يوم تحرير مدينة منبج الذي صادف يوم أمس الـ15 من آب/أغسطس على المقاتلين، وشكروهم على جهودهم المبذولة في سبيل حماية المدينة والسهر على راحة أهلها.

كما وتقدم عدد من المقاتلين الذين التقى أعضاء وعضوات اللجنة بهم بالشكر للزائرين، ووجهوا رسالة إلى أهل منبج بأنهم سيبقون على الجبهات حصنًا منيعًا، يحمي المدينة وأهلها من أي عدو يحاول الاقتراب منها.

وفي الـ15 من آب/أغسطس عام 2016، تمكنت قوات مجلس منبج العسكري من تحرير مدينة منبج وقراها بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، ومنذ ذلك الحين يحتفل أهالي مدينة منبح كل عام بهذه المناسبة، لكن انتشار فيروس كورونا هذا العام حال دون تنظيم احتفالية.

واكتفت اللجنة التحضيرية التي شكلتها الإدارة المدنية لتنظيم الفعاليات بهذه المناسبة، بزيارة عدد من المؤسسات وجبهات القتال وتكريم كل من ساهم في تحرير منبج ويساهم في إدارتها وخدمتها والحفاظ على أمنها.

(كروب/ج)

ANHA