إدارة منبج تتكفل بعلاج جرحى الأحداث الأخيرة

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو في مستهل البيان الذي قرأه بحضور ممثلين عن الإدارة المدنية في منبج بأن "الاحداث المؤسفة التي مرت فيها مدينتنا في الأيام القليلة الماضية تسببت بجرح العديد من المدنيين الذين كانوا متواجدين ضمن التجمعات التي خرجت".

وأضاف محمد خير شيخو في معرض قراءته للبيان الذي وجهه إلى أهالي منبج "نحن في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها وانطلاقاً منا نتحمل مسؤوليتنا الاخلاقية والانسانية تجاه أبناءنا من الجرحى حتى تاريخه ونتكفل بكافة الالتزامات الطبية اللازمة والتكاليف المادية للعلاج".

وكلفت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج لجنة الصحة لمتابعة أمور الجرحى والإشراف على علاجهم إلى حين تماثلهم للشفاء.

وتمنى شيخو في ختام البيان الشفاء العاجل للجرحى.

(س ع/ج)

ANHA